À Éloie, des petits plats disponibles à toute heure… dans des distributeurs automatiques

[Série d’été 2/3 ; les distributeurs dans le Territoire de Belfort]

« Il fallait trouver une source de revenus pendant le Covid ». C’est pour cela que depuis 2020, Jean-Michel Bailly, traiteur à Valdoie, a implanté des distributeurs de plats cuisinés. « On faisait à manger pour des scolaires, des mariages ou des communions. Alors quand tout s’est arrêté, on s’est adaptés », justifie-t-il. Le responsable du Convivial a également profité de cette situation pour ouvrir sa boutique de plats à emporter en plein cœur de Valdoie. Un premier distributeur a été installé à Éloie, puis un second à Évette-Salbert.

Jean-Michel Bailly recharge ses distributeurs tous les deux jours. « On cuisine sur place le jour J. Puis on refroidit la préparation, on scelle la barquette, on l’étiquette puis on la met dans le distributeur », détaille-t-il. Le traiteur propose trois à quatre plats différents dans chaque distributeur avec une date limite de consommation de trois jours. Cela lui permet de répondre à la demande différente entre les deux villages. « À Évette-Salbert, les habitants préfèrent les plats de la gastronomie française comme la blanquette ou le bœuf bourguignon. À Éloie, ce sont plus les lasagnes ou les pâtes carbonara qui partent sont commandés. » Pour confectionner ses plats, Jean-Michel Bailly se sert de la demande qu’il reçoit en tant que traiteur. « Si j’ai une commande de quinze cuisses de poulet et que j’en reçois vingt, j’utilise les cinq restantes pour le distributeur », précise-t-il.