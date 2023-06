À Dampierre-les-Bois, une boulangerie réouvre enfin après trois ans

Alan et Loïc s’affairent dans leur commerce. Alors qu’Alan cherche à refroidir le magasin avec une climatisation, Loïc se concentre sur la préparation des viennoiseries et pains. À l’intérieur, croissants, baguettes dorées et pâtisseries trônent fièrement sur la droite.Tandis qu’à gauche, viandes, fruits, légumes, produit d’hygiènes, céréales, sont soigneusement rangés sur des étals et des étagères.

Les deux gérants, de 25 et 34 ans, sont deux amis. « Nous avons travaillé ensemble dans la grande distribution. On a discuté en rigolant d’ouvrir notre commerce. Et puis nous avons voulu nous lancer pour de vrai et on a moins rigolé. » En mars 2023, clef en main, les deux entrepreneurs se sont lancés dans des travaux, qu’ils ont entièrement financés. « Ils étaient là jour et nuit », témoigne le maire. Les deux amis rient et haussent les épaules. Ils se taquinent mutuellement. « Alan ne savait même pas manier un tournevis au début », raconte son compère. Pourtant, l’endroit est propre, semble neuf après ce rafraichissement nécessaire. « Nous avons tout fait nous-même pour limiter les coûts », racontent les jeunes hommes.

Pour eux, ce n’était que la première pierre d’un plus gros projet. Dès l’ouverture, Alan et Loïc ont embauché une vendeuse et un pâtissier. Et quelle ouverture. Le premier jour, « il y avait la file jusque dehors », raconte le maire. « J’ai dû faire plus de 20 kilos de croissants ce jour-là », raconte Loïc, ahuri par le succès de cette première journée. « On savait que nous étions attendus mais pas à ce point ! Nous avons fait 456 clients. La queue a commencé à 5h du matin », poursuit Alan en vérifiant les chiffres de ce premier jour sur sa caisse.

Depuis, l’engouement persiste. Ils souhaitent embaucher un ou une apprentie boulangerie, idem pour la vente. « Nous avons aussi le projet d’installer un rôtissoire, pour le poulet. Mais aussi de faire des soirées pizza », détaillent les deux hommes. Pourquoi pas aussi, expliquent-ils, devenir relai pour la française des jeux. Ils doivent aussi bientôt se former pour que leur commerce devienne relai colis. Ils ne manquent pas d’engouement. Loïc, au fourneau, raconte ses premières journées : « Ca a été du 1h du matin jusqu’à 20h. Ca va pour le moment, mais je vous assure, je ne demande pas mon reste pour dormir », explique-t-il avec un large sourire. Un peu d’appréhension tout de même. Ils espèrent que le succès durera.