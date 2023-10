À Belfort, une journée d’hommage où s’entremêlent chagrin et inquiétudes

Plus tard, à 18h, une centaine de personnes se rassemble place Corbis, pour un autre temps d’hommage. « Aujourd’hui encore, en France, en 2023, trois ans presque jour pour jour après l’assassinat de Samuel Paty, un professeur peut être assassiné pour ce qu’il est et ce qu’il fait », se désole le syndicat FSU. Le souhait de la communauté éducative, ce lundi 16 octobre, est d’être mieux soutenu. Mais l’heure n’est pas au discours politique. L’heure est au recueillement, à l’hommage. Au sol, les prénoms des deux professeurs assassinés sont inscrits sur une grande feuille retenue par des bougies, alors que le vent se fait de plus en plus frais en ce début de soirée. Les yeux rougis, les traits tirés, les personnes présentes écoutent religieusement les discours qui s’enchaînent, des syndicats, du collectif de parents d’élèves, avant une minute de silence. Les passants s’arrêtent.

Posés sur un petit rebord, deux cahiers sont à disposition de tous. Des livres de paroles qui seront ensuite transmis à la communauté éducative d’Arras. « Nous ne voulons pas mourir en héros, nous voulons être protégés, nous sentir protégés », témoigne lors du discours une professeure. Nous attendons des réponses du gouvernement », témoigne un autre.

Mais aujourd’hui, malgré ces inquiétudes, les enseignants se sont surtout focalisés sur leurs élèves. « Au lycée Courbet, les élèves se sont identifiés à ceux d’Arras. Nous avons construit ensemble un mur des expressions. Ils sont inquiets », raconte Benoit Guyon, professeur de sciences économiques et sociales et représentant syndical SNES-FSU. Elvire Celma, professeure d’espagnol au lycée Follereau et secrétaire départementale du syndicat FSU raconte elle aussi : « Nous avons eu deux heures pour nous préparer à ce qu’on allait dire. Ce n’est pas simple. C’était déjà mieux qu’il y a trois ans, à la mort de Samuel Paty, où nous nous étions sentis très seuls mais les échanges restent difficiles. Il faut rester dans notre rôle et à la fois être là pour les élèves. Recentrer le débat sur ce qui unit et ce qui peut diviser », raconte-t-elle. Cela s’est bien déroulé. Idem pour le professeur Fred Beau, enseignant au lycée Follereau. « Il est toujours difficile de bien faire dans ces moments-là. Malgré ce qu’on peut tous penser, nous avons un devoir de réserve et devons mener des débats sereins. Les professeurs ont parfois été à deux dans les classes pour parler aux élèves pour se soutenir mutuellement face à l’émotion. Le sujet a été très pesant. Pour nous, comme pour les élèves. » Les visages sont fatigués. Bientôt, ce sera les vacances scolaires. « Elles arrivent au bon moment. Tout le monde a besoin de souffler », pense-t-il.