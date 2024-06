À Belfort, Orange innove pour que le réseau internet soit toujours plus rapide

Sur le site historique du Techn’hom, Orange innove sur l’ingénierie radio et l’intelligence artificielle, où chercheurs et ingénieurs préparent les télécoms de demain. « Le tout dernier Wifi 6E en est un exemple », détaille Thierry Marigny, directeur Orange du Grand Nord-Est, à l’occasion des 30 ans du site, ce jeudi 13 juin. Pour répondre à ces nouveaux défis de performance, Orange travaille également sur des box internet. Comme la dernière Livebox 7, sortie en octobre dernier, qui est un modèle encore plus performant pour correspondre au nouveau type de wifi 6E.

« La génération du Wifi 6E permet d’avoir plus de bande de fréquence. Concrètement, on augmente la taille de l’autoroute du débit », précise Patrice Galleau, ingénieur chez Orange. Pour simplifier, des nouvelles voies de circulation du wifi sont créées, permettant une meilleure fluidité pour les téléchargements ou encore les jeux en ligne. Même si le débit est plus important, il ne va pas plus loin, bien au contraire. Les nouvelles bandes de fréquence sont plus courtes mais proposent un débit plus concentré et plus efficace, explique-t-il encore.

À Belfort, Patrice Galleau travaille sur ce déploiement. Notamment sur le développement d’une nouvelle technologie de réseau de fibre optique très haut débit. L’actuelle norme (appelée G-PON) laisse petit à petit sa place à la XGS-PON. « Cette fibre moderne peut atteindre des débits quatre à huit fois plus rapides que l’actuelle », explique Orange. Elle n’est compatible qu’avec la Livebox 7.

L’entreprise française vise 100% de clients éligibles à cette technologie d’ici 2026. Une technologie pour laquelle il faudra mettre le prix. L’abonnement s’élève à 57,99 euros par mois. Un certain tarif qui a fait tiquer Cédric Perrin , le sénateur du Territoire de Belfort (Les Républicains), présent pour l’occasion, faisant remarquer de façon ironique que le prix de l’abonnement initial n’était « pas assez cher ».