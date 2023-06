À Belfort et Montbéliard, la réforme des retraites est passée mais pas la colère 

Sous un soleil de plomb, 1 000 manifestants selon la police et 1200 selon les syndicats se sont réunis pour dénoncer la réforme des retraites à Montbéliard. Ce matin, ils étaient le même nombre à Belfort selon les syndicats, 1 500 selon les syndicats. C’est moitié moins pour les deux villes de l’aire urbaine par rapport au rassemblement du 1er mai. Pour autant, ceux qui restent ne décolèrent pas. Ne veulent pas relâcher la pression. Peu importe qu’il s’agisse de la quatorzième journée, ou que la réforme soit passée. Pour les manifestants, continuer à être dans la rue est un symbole fort.

Toujours accompagné de ses fidèles pancartes qu’il a montées sur une installation de fortune sur roulette, René est présent depuis la première journée de mobilisation. Celui qui est à la retraite depuis deux ans ne compte pas lâcher pour ceux qui en sont encore loin. Il est aussi là pour que le gouvernement sache que le peuple est encore dans la rue et le sera pour les prochaines journées de mobilisation. « On veut lui faire comprendre que les 49.3 doivent stopper. Il faut voter. Que ce soit pour la réforme des retraites ou toutes celles à venir. » Plus que le dégoût, il ressent dans les discours d’autres manifestants et le sien de la haine, face au mépris. « Macron a seulement préparé sa sortie. Et maintenant… » Il hausse les épaules.