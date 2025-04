À Belfort, deux immeubles se construisent sur les ruines des cycles Lénot

Les cycles Lénot, installés au 130 avenue Jean-Jaurès, n’existent plus depuis l’été dernier. En lieu et place, la Ville de Belfort a lancé, ce mardi 15 avril, un projet de construction : la résidence Saint-Privat, deux immeubles mêlant logements et local commercial, pensés pour redonner du souffle à cet axe de la ville.

Le projet prévoit la création de deux bâtiments contemporains, incluant une cellule commerciale de 100 m² en rez-de-chaussée et plusieurs logements à l’étage : des T3, T4 et un T5, dont les surfaces varient de 63 à 102 m². Chaque appartement bénéficiera d’une terrasse, de 11 à 18 m².

L’ensemble sera doté d’aménagements : ascenseur, parking voitures, local vélo, cour végétalisée, et un système de récupération des eaux de pluie. Les travaux, estimés à 3,3 millions d’euros hors taxe (comprenant une aide de l’Etat, qui soutient le projet en inscrivant le projet dans le fonds friche, un dispositif dédié à la reconversion de terrains vacants) doivent s’achever en mars 2026. Le dépôt des candidatures pour l’achat est déjà ouvert, jusqu’à juin 2025.