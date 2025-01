Belfort : un local pour LFI ou un commerce porté par la Ville ?

Pour LFI, la préemption met en évidence une politique « injuste » envers l’opposition. Les trois militants rappellent que trois cellules restent vacantes à moins de 25 mètres du local, avec un projet immobilier créant deux nouvelles cellules. « Les arguments du maire sont totalement irrecevables. L’achat d’un local par la France Insoumise ne va pas nuire à la diversité. Au contraire, nous sommes le seul local à vocation politique dans l’avenue Jean-Jaurès. Il contribue à la vie du quartier puisqu’il a la vocation d’être un local ouvert à tous, un lieu d’échanges, de débats et qui permettra de faire vivre la démocratie locale », énonce Juliette Hamard.

Daniel Bertrand renchérit : « Il [Damien Meslot] est prêt à tout pour affaiblir ses opposants politiques. Même à Perpignan, ville dirigée par le RN, un local LFI a été acheté sans préemption. Ici, le maire agit de manière abusive. » Il remet en perspective qu’une salle est demandée à la Maison du peuple pour La France insoumise « depuis plusieurs années, sans réponse ». Les militants demandent à ce que le maire revienne sur sa décision.

Le maire en veut-il à LFI ou à Florian Chauche ? « Je ne me suis pas levé en me disant « Comment je vais chercher des poux à M. Chauche ?». Je souhaite créer une poche d’attractivité près du marché des Vosges avec des commerces », assure Damien Meslot. Il énonce tous les bâtiments préemptés (voir la carte ci dessous). « Si ce n’était que ce local, on aurait pu avoir un doute. » Il les invite à trouver une permanence dans une autre rue. LFI maintient que le 132 avenue Jean-Jaurès est irremplaçable. Entre travaux réalisés (environ 20 000 euros pour réhabiliter), localisation et coût, l’option d’un déménagement est jugée non viable. « Nous voulons rester visibles et offrir un lieu de vie et d’aide accessible à tous », conclut Juliette Hamard.