A 36 : 2 millions d’euros d’amende suite à la saisie de 200 kg de cannabis.

Les faits remontent au 15 novembre 2025 : la brigade des douanes de Besançon a contrôlé un poids lourds immatriculé en Pologne, sur l’A36, sur l’aire de la Combe-de-Fougère, près de Clerval. Le poids lourd transportait des fûts de bicarbonate de soude, conditionnés sur 33 palettes, dans une remorque frigorifique. Destination annoncée : la Pologne.

Lors du contrôle, les douaniers ont remarqué des traces récentes de mastic d’étanchéité sur le plafond de la remorque, qui pouvait laisser présumer l’aménagement d’une cache de stockage. En poursuivant leur fouille, ils ont effectivement découvert un double plafond aménagé, contenant des plus de 47 kg de pains de cocaïne et plus de 200 kg de résine de cannabis conditionnés en sacs thermosoudés. L’extraction des paquets de stupéfiants a été réalisée dans un local technique ; elle a été longue et difficile, indiquent les services des douanes dans un communiqué, car ils étaient retenus par un système de sangles très étudié.

« Il s’agit d’une saisie record pour la douane franc-comtoise, qui a connu une année 2025 remarquable en termes de lutte contre la fraude », indique le communiqué.

Le chauffeur ukrainien a été jugé par le tribunal de Montbéliard ce 6 décembre. II a été condamné à 4 ans de prison, 2 millions d’euros d’amende douanière, la confiscation du véhicule et une interdiction du territoire français. Les stupéfiants ont été détruits par incinération.