8 projets soumis au vote des Belfortains pour améliorer la ville

Trois des projets en lice ont pour but de servir à l’orientation. Le premier projet est plutôt symbolique. Il est proposé de positionner des panneaux aux entrées de ville, avec les noms des villes jumelées à Belfort. Le coût estimé de ce projet est de 5 000 euros.

Le deuxième et le troisième projet sont plus “pratiques”. La Ville propose de disposer une table d’orientation au sommet de la Miotte (8 500 euros). Ou alors encore de créer des panneaux avec un plan des pistes cyclables, des points d’eau, des consignes à vélo et des espaces outillés sur la Place Bazin ainsi que sur le long de la promenade François-Mitterrand (8 000 euros).