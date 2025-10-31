632 victimes de violences familiales en neuf mois dans le Territoire de Belfort

Aux yeux du préfet, c’est le signe d’un climat social dégradé et de tensions qui rapprochent le Territoire de Belfort de la situation d’un milieu urbain riche de 100 000 habitants : les menaces et violences (AVIP, pour « atteintes volontaires à l’intégrité physique », dans le jargon administratif) sont importantes dans le Territoire de Belfort. En 2025, on compte 9,54 faits de violences pour 1000 habitants dans le Territoire de Belfort, au-dessus de la moyenne nationale qui se situe à 8,7 pour 1000. On compte ainsi 1630 victimes de violences, et dans 40 % des cas, il s’agit de violences intra-familiales (VIF), soit 632 victimes. 79 % de ces victimes de violences au sein de la famille sont des femmes. « Des chiffres élevés, constants et lourds », souligne le préfet, qui salue parallèlement le travail effectué par des associations d’aides aux femmes telles que Solidarité Femmes et le CIDFF : « On subventionne beaucoup, mais c’est efficace », se réjouit-il. Et de citer en exemple le dispositif Couloir de la violence amoureuse, présenté aux lycéens et désormais aux collégiens (lire notre article ici ). Il se félicite également des deux postes co-financés avec le Département du Territoire de Belfort, l’un au commissariat, l’autre à la gendarmerie, qui permettent un accueil spécifique des femmes victimes de violences.

Les violences urbaines sont quant à elles peu nombreuses : il s’agit plus de postures individuelles de refus d’obtempérer ou de refus de l’autorité. Le préfet salue au passage la saisie d’une quinzaine de véhicules à l’occasion de rodéos cet été.