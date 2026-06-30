400 véhicules et caravanes évacués à Larivière

Un groupe de 400 véhicules et caravanes était installé illégalement sur des terrains agricoles à Larivière. Le préfet du Territoire de Belfort a alors ordonné l’évacuation administrative des véhicules de personnes issues de la communauté des gens du voyage. Une opération qui s’est déroulée ce mardi 30 juin. Les occupants ont été prévenus de la mise en demeure, ils avaient 48h pour quitter les lieux.

Deux escadrons de gendarmerie mobile étaient sur place pour diriger l’évacuation (lire notre article). « Cette opération […] s’est déroulée dans le calme et sans incident », fait savoir la préfecture. Les personnes avaient déjà commencé à évacuer les lieux avant l’arrivée des gendarmes.