PUB

400 véhicules et caravanes évacués à Larivière

Panneau entrée de Larivière.
Les occupants avaient 48h pour quitter les lieux. | ©Google Earth
En bref

Un groupe de personnes issues de la communauté des gens du voyage a été évacué des terrains agricoles à Larivière.

Un groupe de 400 véhicules et caravanes était installé illégalement sur des terrains agricoles à Larivière. Le préfet du Territoire de Belfort a alors ordonné l’évacuation administrative des véhicules de personnes issues de la communauté des gens du voyage. Une opération qui s’est déroulée ce mardi 30 juin. Les occupants ont été prévenus de la mise en demeure, ils avaient 48h pour quitter les lieux. 

Deux escadrons de gendarmerie mobile étaient sur place pour diriger l’évacuation (lire notre article). « Cette opération […] s’est déroulée dans le calme et sans incident », fait savoir la préfecture. Les personnes avaient déjà commencé à évacuer les lieux avant l’arrivée des gendarmes.

Cinq aires permanentes d'accueil

Le département compte cinq aires permanentes d’accueil offrant au total 70 places. À Fontaine, se trouve une aire de grand passage pouvant accueillir 200 caravanes. « La mise en œuvre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage reste le seul levier efficace pour prévenir les stationnements illégaux et faciliter leur évacuation lorsqu’ils surviennent », souligne la préfecture.

Nos derniers articles

Entrée du musée Courbet, à Ornans, dans le Doubs.

Le musée Courbet d’Ornans explore le réalisme animalier

Bête de somme, ou être doué d'émotions, voire de qualités humaines? L'exposition "Réalisme animal" qui s'est ouverte samedi au musée Courbet d'Ornans (Doubs), la ville natale du peintre, convoque génisses ou chiens errants pour interroger le regard porté au XIXe siècle sur l'animal, à travers les artistes de cette époque.
,
Les joueurs du FCSM lors de l'entrainement.

FC Sochaux : les Jaune et Bleu de retour à l’entraînement

Après un mois et demi de vacances, les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard ont repris la direction de l'entraînement. L'occasion de découvrir les premières recrues du mercato estival.
Laurent Perraut (à gauche) commissaire divisionnaire à la DIPN (direction interdépartementale de la police nationale) et le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois, lors d'une conférence de presse le lundi 29 juin 2026, à Montbéliard.

Montbéliard : une interpellation en Espagne suite au coup de feu mortel du 14 juin

Dans la nuit du 13 au 14 juin, un adolescent a été tué d’un coup de feu à la Petite-Hollande. Un suspect de 25 ans, domicilié lui aussi à la Petite-Hollande, a été interpellé en Espagne.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

96 Appartements6 Immeubles58 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC