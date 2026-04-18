Bavilliers : un Salon où les vivants organisent leurs obsèques

C’est une première, le 1er salon post-mortem aura lieu dimanche 19 avril à Bavilliers. « Il existe des salons funéraires pour les professionnels, mais pas de salon sur ce thème-là », annonce Laurence Aria, maître de cérémonie et conseillère funéraire mais également organisatrice du salon Pause Post-Mortem. La thématique : « Et si y songer avant était un acte d’Amour ? »

Au fil de sa carrière, Laurence Aria en a fait l’expérience, lors d’une annonce de décès, la famille et les amis se retrouvent pris de cours et éprouvent de la difficulté à organiser les funérailles. Une tâche complexe qui s’ajoute au deuil (lire notre article). « Alors que j’étais simplement maître de cérémonie, j’ai eu à m’occuper des fleurs, gérer le placement des chats, chercher la salle pour le verre du souvenir… », se remémore-t-elle. Les personnes ne sont pas forcément au fait des options qui leur sont possibles de prendre. Une idée lui vient alors en tête. Pourquoi ne pas accompagner les personnes à organiser leur décès de leur vivant ?