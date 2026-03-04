« Ils ont recours au suicide assisté parce qu’il n’y a plus d’autre issue à la souffrance »

Durant ces cinq années, le rôle de Pauline commençait bien en amont du moment du suicide assisté. Pendant un temps, elle accompagnait les personnes de A à Z, c’est-à-dire depuis la réception de leur demande de suicide assisté jusqu’au dernier moment. Le suivi d’accompagnant a ensuite été raccourci depuis le moment où le dossier de la personne est validé jusqu’au dernier moment. Une fois le dossier accepté, elle était d’abord chargée d’en informer la personne demandeuse et, lors de ce premier contact téléphonique, de recueillir son projet. Dans l’éventualité où celle-ci souhaitait prendre encore un peu de temps, elle lui indiquait que c’était à elle de reprendre contact. Pas de relance de l’association, pour respecter pleinement la notion de libre choix. Souvent, un délai est nécessaire, parce que – « c’est bien compréhensible » – les enfants ne sont pas prêts.

Les échanges préparatoires se font uniquement par téléphone. La première rencontre se déroule la veille de la date choisie. « Très vite se construit une drôle de relation, parfois même d’amitié, à la fois fugace et intense, témoigne Pauline. Les gens débordent de reconnaissance et disent : « Heureusement que vous êtes là ». »

Le jour choisi, elle achemine la personne jusqu’au local de l’association. Là, elle s’occupe de la famille pendant que la personne signe les derniers documents avec un permanent de l’association. Ensuite, elle accompagne la personne et ses proches, jusqu’au moment où celui où celle qui souhaite partir actionne la perfusion. En quelques secondes, le liquide fait son effet.

« Au début, je ne savais pas trop où je devais être, ce que je faisais là. Je me demandais si ce n’était pas du voyeurisme. Et puis, j’ai compris que les personnes qui ont recours au suicide assisté avaient besoin d’une personne neutre, tout comme leurs proches. » D’où la ligne de conduite de ne pas pleurer.

Pauline a cessé cette activité fin 2025. Mais sa révolte face à la souffrance demeure. « Ce qui me met en colère, c’est qu’existent des maladies horribles, pour lesquelles la souffrance est telle, que la mort reste la seule porte de sortie. »