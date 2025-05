Rendez-vous le 13 mai pour découvrir les enjeux de la guerre de l’énergie

Pour cette soirée inédite, la CCI Saône-Doubs et PMA accueilleront Fabien Bouglé, spécialiste des questions énergétiques, essayiste et conférencier reconnu. Auteur de plusieurs ouvrages sur les stratégies énergétiques mondiales, il livrera une analyse précise et documentée des tensions actuelles autour de l’énergie, leurs origines, et surtout leurs impacts sur nos entreprises.