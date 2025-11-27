PUB

Vesoul : l’adolescent qui a enfariné Jordan Bardella relâché

L'Eurodéputé Jordan Bardella, président du Rassemblement national, lors de la Conférence des présidents du Parlement européen, le 26 novembre 2025.
L'Eurodéputé et président du Rassemblement national, Jordan Bardella. | ©European Union 2025 - Source : EP

Le lycéen de 17 ans placé en garde à vue mardi à Vesoul, pour avoir jeté de la farine sur le président du Rassemblement national et eurodéputé Jordan Bardella, a été libéré ce mercredi. Il devra suivre un stage de citoyenneté, a-t-on appris jeudi auprès du procureur. Trois plaintes ont été déposées.

(AFP)

L’adolescent inconnu de la justice a passé près de 24 heures en garde à vue pour « violence sur personne chargée d’une mission de service public », a indiqué à l’AFP le procureur de Vesoul Arnaud Grécourt. Mardi, il avait jeté de la farine sur l’Eurodéputé et président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella (lire notre article).

Jordan Bardella, qui s’est fait représenter, a déposé plainte, ainsi que les députés (RN) de la Haute-Saône Émeric Salmon et Antoine Villedieu. Le mineur avait enfariné le président du RN alors que celui-ci arpentait les allées d’une foire agricole de la Sainte-Catherine.

Jordan Bardella déjà visé à Vesoul en 2024 ?

« C’est un non-événement, un gamin de 16 ans, probablement un manque d’éducation des parents, qui a jeté de la farine sur les agriculteurs et sur moi-même pendant que je discutais avec des agriculteurs », avait réagi M. Bardella. « Jean Moulin a fait mieux par le passé », avait-il ajouté.

Selon une source judiciaire, l’eurodéputé avait déjà été la cible d’un jet d’oeuf l’an dernier lors de cette même foire. Un mineur avait été interpellé et avait fait l’objet d’une mesure de réparation pénale.

Accédez rapidement à une sélection d'articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

