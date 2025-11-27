Vesoul : l’adolescent qui a enfariné Jordan Bardella relâché

L’adolescent inconnu de la justice a passé près de 24 heures en garde à vue pour « violence sur personne chargée d’une mission de service public », a indiqué à l’AFP le procureur de Vesoul Arnaud Grécourt. Mardi, il avait jeté de la farine sur l’Eurodéputé et président du Rassemblement national (RN) Jordan Bardella (lire notre article).

Jordan Bardella, qui s’est fait représenter, a déposé plainte, ainsi que les députés (RN) de la Haute-Saône Émeric Salmon et Antoine Villedieu. Le mineur avait enfariné le président du RN alors que celui-ci arpentait les allées d’une foire agricole de la Sainte-Catherine.