Vesoul : Jordan Bardella enfariné lors de la Sainte-Catherine

Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi 25 novembre à Vesoul : il est suspecté d’avoir enfariné le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, venu visiter foire agricole Sainte-Catherine, a-t-on appris auprès du parquet et de source policière.

Il a été placé en garde à vue pour « outrage à personne chargée d’une mission de service public », M. Bardella étant par ailleurs député européen, a précisé à l’AFP cette même source.