Vesoul : Jordan Bardella enfariné lors de la Sainte-Catherine

(AFP)
Un mineur a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi 25 novembre à Vesoul : il est suspecté d’avoir enfariné le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, venu visiter foire agricole Sainte-Catherine, a-t-on appris auprès du parquet et de source policière.
Il a été placé en garde à vue pour « outrage à personne chargée d’une mission de service public », M. Bardella étant par ailleurs député européen, a précisé à l’AFP cette même source.
À Vesoul "bain de foule" pour Jordan Bardella
Selon L’Est Républicain, Jordan Bardella s’est « offert comme l’an dernier un bain de foule » dans les allées de la foire de la Sainte-Catherine. Mais en arrivant devant le stand de la Coordination rurale, il a été enfariné par un adolescent, lycéen à Vesoul. Les faits auraient été filmés par une de ses amis.
« La foire de la Sainte-Catherine, à Vesoul, est le symbole de cette France du travail et du terroir qui veut continuer à vivre » a publié, en fin d’après-midi sur X (ex-Twitter), le président du RN avec une vidéo le montrant en train de faire des selfies.