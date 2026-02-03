Vesoul : Emmanuel Macron tente de convaincre les lycéens des dangers des réseaux sociaux

Après la visite d’une exploitation agricole de Haute-Saône, le chef de l’Etat est allé à la cantine du lycée général et technologique des Haberges, qui compte 850 élèves. Assis à une table d’une douzaine d’élèves, il a partagé un plat de saucisse de Morteau et de lentilles en écoutant le récit de leurs journées qu’ils jugent trop « chargées ».

« Je vous promets qu’on va se battre sur le temps scolaire » , a assuré Emmanuel Macron, évoquant les vacances d’été « trop longues » et défendant leur « droit à l’insouciance ».

« Qu’est-ce que vous pensez de l’interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans? On va imposer aux plateformes de vérifier l’âge » des utilisateurs, a-t-il ensuite interrogé au sujet de son cheval de bataille de sa fin de mandat, alors qu’un texte a déjà été voté à l’Assemblée nationale avec l’objectif d’une entrée en vigueur en septembre.

Conscients de la place parfois négative des réseaux sociaux dans leur vie – difficultés de concentration, enfermement sur soi-même, contenus violents… -, les lycéens se sont toutefois inquiétés de devoir renoncer totalement au téléphone pendant leur journée de lycée, un autre volet de la loi en discussion. « Il faut au maximum que le temps scolaire se fasse sans portable » et « le règlement intérieur » des établissements « doit adapter ça », a argumenté le président. « C’est utile, on se rend compte que ça améliore les résultats », a-t-il tenté de les convaincre.