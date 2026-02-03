En Haute-Saône, Emmanuel Macron cherche à rassurer les agriculteurs

Emmanuel Macron a énoncé ce mardi 3 février 2026 ses priorités pour l’agriculture française et européenne, « production, préservation et protection », lors d’une visite en Haute-Saône, à l’approche du Salon de l’agriculture, pour lequel il a suggéré de réexaminer la décision sur l’absence prévue de bovins. Rappelant la « période difficile » que traversent les agriculteurs, le chef de l’Etat a promis d’« apporter des réponses » avec le gouvernement, en présence de la ministre de l’Agriculture Annie Genevard sur une exploitation spécialisée dans l’élevage de vaches, à Vallerois-le-Bois.

Il a évoqué « trois grands objectifs » pour que l’agriculture française et européenne soit « souveraine » et ait « de l’avenir ». Le premier « ça doit être de produire, c’est pas un gros mot de produire », a-t-il plaidé, demandant pour cela de « continuer de simplifier » pour « rendre la vie plus simple à ceux qui produisent ». Dans ce cadre, il a dit vouloir « se battre » pour que la Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne en cours de négociation soit « à l’euro » près la même que sur la phase précédente. « Mais on a besoin aussi d’investir. Et ce qu’on va pousser, c’est des objectifs de production au niveau européen, filière par filière », pour éviter de « dépendre » et de « déléguer notre alimentation à d’autres », a insisté Emmanuel Macron.

« Le deuxième pilier, ça doit être la préservation », de « notre eau, notre sol, notre biodiversité », a-t-il poursuivi, malgré « les différences de sensibilités » notamment entre les organisations syndicales dont il a rencontré des représentants locaux.

« Le troisième pilier, c’est la protection », a-t-il encore dit. Selon le président, « il faut faire avec notre agriculture exactement ce qu’on a fait ces derniers mois pour notre acier ou pour notre automobile, de la préférence européenne et de la protection ». A savoir que « quand on a une règle qu’on impose à nos producteurs, il faut l’imposer à ceux (…) dont on importe les biens ».