Une proposition de résolution face aux problèmes de santé des pompiers

Dans cette résolution, plusieurs demandes. D’abord, on attend un meilleur suivi des interventions, pour savoir quel pompier a pu être confronté à quels polluants (PFAS, amiantes, fumées toxiques, perturbateurs endocriniens, reprotoxiques, hydrocarbures aromatiques polycycliques…). Ensuite, la résolution quémande des visites médicales plus poussées et un suivi post-professionnel, car « c’est souvent après la prise de retraite que se déclarent des maladies ».

Enfin, on attend un suivi psychologique, qui paraît indispensable au député et qui pense également aux opérateurs téléphoniques, « qui ont été traumatisés pour certains après le Bataclan ». Aujourd’hui, ce suivi n’existe pas, ou peu. Bruno Mary, ancien sapeur-pompier du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90), atteint d’une leucémie, en témoignait lors d’un précédent sujet (notre article) : « Les thérapies, on se les faisaient à nous-même. Si ça ne passait pas, tu changeais de métier. Sinon, il fallait s’endurcir. » Notamment pendant la période Covid. « On n’avait absolument pas été préparés. »

La résolution demande aussi la mise en place d’un pacte capacitaire sur les équipements. A l’heure actuelle, les cagoules utilisées lors des feux de forêt ne sont pas filtrantes, explique-t-il. « Pourtant, il existe des cagoules qui filtrent 70 à 90% des fumées. »

Des aménagements sont aussi sollicités pour décontaminer les équipements en retour d’opération. Pour ne pas ramener des poussières qui pourraient contaminer les collègues qui n’étaient pas sur place. « Il y a des réflexes à acquérir là-dessus », replace le député. « Il faut que le gouvernement s’en saisisse pleinement », poursuit-il. Le député espère que le fait que la proposition de résolution soit transpartisane permettra au gouvernement de s’y intéresser plus facilement pour que celle-ci soit débattue à l’Assemblée.