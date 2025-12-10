Une première année de médecine à Belfort en 2027

Le Contrat local de santé (CLS) avalisé par le Grand Belfort doit l’être aussi par les autres regroupements de communes du nord Franche-Comté avant d’être signé par leurs représentants. Il s’appuie sur un diagnostic sur la santé dans le nord Franche-Comté, en prenant en compte le système de soins, les comportements individuels, mais aussi les facteurs environnementaux, sociaux et économiques. « L’action publique joue un rôle clé en modifiant l’environnement et le cadre de vie pour créer des conditions favorables à la santé, indique par exemple le Contrat local de santé. Travailler sur ces déterminants permet d’améliorer la santé des populations. Les choix d’aménagement et de planification du territoire, tels que les modes de déplacement, la réduction des nuisances et des pollutions, la présence d’espaces verts et l’accès à l’emploi, ont un impact significatif sur la santé et la qualité de vie des habitants. »

Le CLS définit cinq priorités : développer la prévention et la promotion de la santé et les compétences psychosociales ; aménager un cadre de vie plus favorable à la santé : vers une approche « une seule santé » ; organiser et réguler les parcours de soin ; gagner du temps médical et développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé ; animer et évaluer le Contrat Local de Santé. Ces cinq priorités se déclinent en 26 fiches action, qui portent par exemple sur le renforcement de la pratique sportive, sur un meilleur accès aux soins des étudiants, sur le dépistage des cancers et le développement de la vaccination, l’action en faveur d’un urbanisme et des environnements de vie favorables à la santé, la qualité de l’eau et de l’air, etc.