Une première année de médecine à Belfort en 2027

Un médecin généraliste prend la tension d'un patient.
Une première année d'études en professions de la santé pourrait être proposée à Belfort à partir de 2027 aux bacheliers du nord Franche-Comté. | illsutration ©Alterio Felines de Pixabay

Même s’ils l’ont jugé imparfait, les élus du Grand Belfort ont voté en faveur du projet de Contrat local de santé du nord Franche-Comté. Damien Meslot, président du Grand Belfort, s’est réjouit qu’il rende possible le lancement d’une première année de formation en professions de santé à Belfort en 2027.

« Tout n’est pas parfait, mais on peut quand même le voter », a indiqué Alain Picard, vice-président de la communauté d’agglomération du Grand Belfort au sujet du projet de Contrat local de santé (CLS) soumis au vote des élus le mercredi 9 décembre. En présentant la délibération en séance, il a évoqué le lancement d’une première année de médecine dans le Territoire de Belfort. Un point sur lequel Damien Meslot, président du Grand Belfort, a insisté en soulignant une « grande avancée » et en précisant que cette première année d’étude en professions de santé (médecine, pharmacie, sage-femmes) pourrait voir le jour à la rentrée de 2027, avec une promotion d’une trentaine d’étudiants.

De la qualité de l’eau au dépistage du cancer

Le Contrat local de santé (CLS) avalisé par le Grand Belfort doit l’être aussi par les autres regroupements de communes du nord Franche-Comté avant d’être signé par leurs représentants. Il s’appuie sur un diagnostic sur la santé dans le nord Franche-Comté, en prenant en compte le système de soins, les comportements individuels, mais aussi les facteurs environnementaux, sociaux et économiques. « L’action publique joue un rôle clé en modifiant l’environnement et le cadre de vie pour créer des conditions favorables à la santé, indique par exemple le Contrat local de santé. Travailler sur ces déterminants permet d’améliorer la santé des populations. Les choix d’aménagement et de planification du territoire, tels que les modes de déplacement, la réduction des nuisances et des pollutions, la présence d’espaces verts et l’accès à l’emploi, ont un impact significatif sur la santé et la qualité de vie des habitants. »

Le CLS définit cinq priorités : développer la prévention et la promotion de la santé et les compétences psychosociales ; aménager un cadre de vie plus favorable à la santé : vers une approche « une seule santé » ; organiser et réguler les parcours de soin ; gagner du temps médical et développer l’attractivité du territoire pour les professionnels de santé ; animer et évaluer le Contrat Local de Santé. Ces cinq priorités se déclinent en 26 fiches action, qui portent par exemple sur le renforcement de la pratique sportive, sur un meilleur accès aux soins des étudiants, sur le dépistage des cancers et le développement de la vaccination, l’action en faveur d’un urbanisme et des environnements de vie favorables à la santé, la qualité de l’eau et de l’air, etc.

La possibilité d’avenants ultérieurs

« Tout n’est pas parfait », a donc indiqué Alain Picard dans sa présentation. Cette réserve se retrouve dans la délibération adoptée à l’unanimité par les élus du Grand Belfort: elle laisse la voie ouverte à des avenants ultérieurs. Les points d’inquiétudes suivants sont relevés dans la délibération : « Le Grand Belfort constate un déséquilibre dans les moyens alloués à l’offre de soins, notamment hospitaliers, au détriment du territoire métropolitain, comparé à ceux de Besançon et Dijon, où sont implantés les deux CHU régionaux. Une concentration de l’offre de formation en santé sur les deux pôles urbains de Besançon et Dijon, au détriment du Nord Franche-Comté, renforçant ainsi l’inégalité territoriale. Le Grand Belfort est également préoccupé par le refus de l’ARS de s’engager dans le développement d’un service d’accès aux soins de proximité dans le Nord Franche-Comté. L’absence de véritable dialogue sur l’organisation des soins à l’échelle régionale, ce qui contribue à une prise en compte insuffisante de

Le CLS est le fruit de 18 mois de discussions ; visiblement, elles ne sont pas totalement closes.

Nos derniers articles

Rédaction de L'Est Républicain, à Belfort, faubourg de France.

Le journaliste de L’Est Républicain condamné pour agression sexuelle mis à pied

Le journaliste de la rédaction de Belfort de L’Est Républicain, condamné pour agression sexuelle sur une collègue, a été mis à pied apprend-on de sources concordantes. Il est en attente d’un entretien avec la direction générale du journal, programmé au mois de décembre.
Action d'usinage d'une pièce.

Faverois : ACI group, le repreneur d’Usiduc, obtient un sursis

Le tribunal des affaires économiques (TAE) de Lyon a accordé lundi un nouveau sursis, d'une semaine, au groupe ACI, repreneur en série de sites industriels lui-même en redressement judiciaire, laissant encore en suspens le sort de quelque 1 300 salariés.
Gilbetrt Karpman dans son bureau à Sévenans. | © collection UTBM

Gilbert Karpman, premier directeur de l’Université de technologie de Compiègne à Sévenans, est décédé

L’université de technologie de Belfort-Montbéliard a annoncé ce mardi 9 décembre le décès de Gilbert Karpman qui a été le premier directeur de l’UTCS, devenue depuis l’UTBM.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC