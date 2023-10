Une nouvelle brigade de gendarmerie à Bethoncourt et des effectifs pour le Territoire de Belfort

Emmanuel Macron, président de la République, a dévoilé ce lundi 2 octobre à Tonneins (Lot-et-Garonne) l’implantation de nouvelles unités de gendarmerie, fixes ou mobiles, promises lors de sa campagne en 2022. On en comptera donc une nouvelle dans le nord Franche-Comté, à Bethoncourt (Doubs), qui sera dédiée à la lutte contre les trafics. « Il s’agit d’une étape majeure de notre engagement en faveur de la sécurité de notre territoire », a communiqué par mail Nicolas Pacquot, député de la 3e circonscription du Doubs.

Pour le Territoire de Belfort, aucune nouvelle brigade n’a été annoncée, « car le maillage du territoire ne le justifiait pas », explique Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort. Mais ce sont cinq effectifs supplémentaires qui vont être affectés dans le Territoire de Belfort. « À ce stade, nous n’avons pas encore d’idée de cadencement », explique le colonel Jacques Merino, commandant du groupement de gendarmerie. Les effectifs seront déployés à partir du mois de novembre et jusqu’en 2027 partout en France. « Nous avions eu des concertations avec les élus l’an passé et il était ressorti le besoin d’un renforcement d’actions de proximité », explique-t-il. Il assure que ces cinq effectifs permettront cela. « On s’approche de l’effectif des brigades mobiles déployées partout en France. C’est une action à la hauteur. C’est très positif », se réjouit-il.Les effectifs seront fléchés « en fonction des besoins et de l’activité des unités dans le territoire », dans le but notamment de « rassurer la population », détaille le colonel.

En parallèle, deux nouvelles brigades verront le jour en Haute-Saône, à Mélisey et Autray-lès-Gray, venant renforcer les 26 brigades déjà existantes dans le département. Et deux autres nouvelles brigades dans le Doubs. L’une à Besançon, consacrée à la lutte contre les violences intra-familiales ; l’autre à Orchamps-Vennes, consacrée à la lutte contre les atteintes environnementales.

Ces annonces, faites par le président, s’inscrivent dans le cadre du plan d’implantation de 200 nouvelles brigades de gendarmerie d’ici 2027, du déploiement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires ainsi que du doublement des présences policières sur le terrain d’ici à 2030, alors que plus de 500 brigades avaient été supprimées au début des années 2000 .