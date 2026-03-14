« Un maire ne peut pas tout »

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), comme les communautés de communes et les communautés d’agglomération, ont également modifié les compétences attribuées aux maires. Et pas toujours de façon lisible pour les citoyens. « La plupart des compétences des conseils municipaux ont été transférés aux EPCI à fiscalité propre », décrit Carole Chevilley-Hiver. Et plus ces EPCI sont de taille importante, plus nombreuses sont les compétences transférées des maires vers ces EPCI. Ainsi, les lois de 2004 et 2010 ont transféré de plein droit aux communautés de communes ou d’agglomération la gestion des déchets ménagers, de l’assainissement, de la lutte contre les incendies, énumère la maîtresse de conférences.

De même, les communes ont la possibilité de transférer librement certaines de leurs compétences aux EPCI : ils ont des compétences obligatoires et d’autres facultatives. Ce qui donne parfois des situations peu lisibles pour les citoyens : deux EPCI géographiquement voisins peuvent avoir des compétences différentes. Situations encore moins lisibles que les représentants des communes au sein des EPCI ne sont pas désignés par une élection spécifique. Si dans les grandes communes les candidats appelés à siéger à la communauté d’agglomération sont spécifiés sur les listes des municipales, il n’est pas sûr que cela soit compréhensible pour l’électeur. Mais « cela a atténué le déficit de démocratie depuis 2014 », concède Carole Chevilley-Hiver.

Dans les petites communes, les maires représentent leur commune dans la structure intercommunale, mais comme celles-ci ont eu tendance à se regrouper et fusionner, « ils se sentent souvent noyés dans la masse ».

L’absence d’élection spécifique entraine « une confusion des enjeux » : « Il est difficile de savoir qui va représenter la commune ». Et encore plus de savoir quel seront les projets portés par l’intercommunalité « Les électeurs n’ont encore qu’un contrôle limité. L’EPCI n’existe pas encore en tant que tel dans l’esprit des électeurs », constate Carole Chevilley-Hiver.