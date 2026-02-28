,

Territoire de Belfort : retrouvez tous vos candidats aux élections municipales

Acte de vote, dans un bureau de Belfort.
142 listes sont enregistrées dans les 101 communes du Territoire de Belfort pour les élections municipales 2026. | ©Le Trois – illustration

Les élections municipales sont programmées les 15 et 22 mars 2026. 142 listes sont enregistrées dans les 101 communes du Territoire de Belfort. 34 localités n'ont qu'une liste et les 67 autres en ont au moins deux. Retrouvez l'ensemble des candidats, commune par commune, grâce à notre moteur de recherche.

Les élections législatives sont programmées les 30 juin et 7 juillet.

Doubs : retrouvez tous vos candidats aux élections municipales

Les élections municipales sont programmées les 15 et 22 mars 2026. Les 168 communes de l'arrondissement de Montbéliard, dans le Doubs, ont des candidats. 219 listes ont été déposées. Seulement 42 communes ont plusieurs listes. Retrouvez l'ensemble des candidats, commune par commune, grâce à notre moteur de recherche.
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025.

Le FC Sochaux l’emporte face à Villefranche

En cette 23e journée de National, le FC Sochaux l’emporte (2-1) contre le FC Villefranche Beaujolais. Ce vendredi 27 février au stade Bonal, les Sochaliens ont entamé une série de victoires après celle enregistrée contre Caen la semaine dernière.
Arthur Vitelli, défenseur du FC Sochaux-Montbéliard, contre Paris 13 Atletico, le 13 février 2026.

Revivez la victoire du FC Sochaux contre Villefranche

Le FC Sochaux s’est imposé au stade Bonal contre le FC Villefranche Beaujolais (2-1), ce vendredi 27 février.

