Suisse : les frontaliers peuvent télétravailler jusqu’à 40% du temps de travail

Cet accord doit être approuvé par les parlements des deux États avant d’entrer en vigueur. « Dans l’intervalle, la Suisse et la France ont convenu d’appliquer les modalités relatives au télétravail, en principe jusqu’au 31 décembre 2024 », indique la convention. « Il s’agit d’une amélioration significative pour bon nombre de frontaliers de notre territoire travaillant en Suisse », estime Nicolas Pacquot. En 2022, selon l’Insee, 31 300 habitants du Doubs et 4 200 habitants du Territoire de Belfort travaillaient en Suisse. Selon une autre étude de l’Insee, du printemps 2023, Environ 6 600 actifs résidant côté́ français du territoire frontalier Nord Franche-Comté – Canton du Jura vont travailler en Suisse. « Leur nombre progresse de 3,9% par an entre 2013 et 2019, une hausse supérieure aux autres territoires de coopération [de l’arc jurassien] », indique l’Insee. Et trois quarts de ces travailleurs frontaliers travaillent dans le canton du Jura.