Sophie Primas : « La façon de travailler à Belfort pourrait être reproduite ailleurs »

La façon de travailler dans le Territoire de Belfort pourrait tout à fait être reproduite dans l’ensemble des départements. Nous voyons bien que l’échelle départementale est l’échelle de la proximité et de la puissance. Nous sommes dans des territoires suffisamment grands pour être puissants et suffisamment petits pour être près des entreprises et flexibles. J’ai eu plein de questions, notamment sur la formation. Il y a des entreprises qui se prennent en main, qui font des écoles de production, et tout un écosystème avec [l’enseignement supérieur] qui dit : « Je fais rentrer les entreprises chez moi. Je les veux au conseil d’administration et dans mes laboratoires de recherche. » Nous voyons bien que ce lien entre formation et entreprise, que nous avons essayé d’inculquer depuis 15 ans, est essentiel pour que ceka fonctionne.

Après, j’ai aussi entendu les problèmes de financement, notamment d’une start-up (Neext Engineering, NDLR). Elle me disait que ce qui est réalisé au niveau de l’implantation et du suivi des entreprises, il faut le faire pour le financement. Elle est lauréate France 2030, mais elle a aussi besoin de lever des fonds privés ; tout cela se fait aujourd’hui de façon séquentielle, mais il faut que cela se fasse en même temps. [Je retiens aussi] le besoin identifié par le député européen (Christophe Grudler, NDLR) d’être en capacité d’accompagner [les entreprises] dans des démarches extrêmement compliquées pour aller chercher les fonds européens. C’est une stratégie que le Premier ministre a tout de suite indiqué à son équipe gouvernementale : « On ne va pas suffisamment chercher les fonds européens. » Pourquoi ? Parce que c’est très compliqué. Et parce que c’est compliqué, nous réinventons le système en France. Nous payons donc deux fois, une fois par notre contribution à l’Europe et une fois parce qu’il faut dédoubler ces fonds. Il faut que nous travaillons notre capacité à mieux appréhender les fonds européens.