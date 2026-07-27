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Sénatoriales : Caroline Dewit candidate pour LFI dans le Territoire de Belfort

Caroline Dewit est la candidate de La France Insoumise aux élections sénatoriales du 27 septembre. Son supléant est Fred Beau.
Caroline Dewit est la candidate de La France Insoumise aux élections sénatoriales du 27 septembre. Son supléant est Fred Beau. | ©DR

Caroline Dewit se présente aux élections sénatoriales, dans le Territoire de Belfort, pour la France Insoumise.

Les élections sénatoriales sont programmées le 27 septembre ; dans le Territoire de Belfort, près de 400 grands électeurs (des élus) sont appelés aux urnes. La France insoumise, qui compte 71 députés, vise à présent le Sénat. Elle présente des candidats dans tous les départements.

Dans le Territoire de Belfort, c’est Caroline Dewit qui se lance, pour une première candidature ; elle réside à Belfort et est enseignante. Elle sera suppléée par Fred Beau, enseignant également, habitant de Buc.

« Elle et il sont en campagne pour conforter la place et les moyens des communes, indexer la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation, lutter contre les déserts médicaux, pour défendre une gestion publique et décentralisée de l’eau, pour abroger la retraite à 64 ans et pour une VIe République véritablement démocratique, sociale et écologique afin de faire face aux enjeux de notre siècle », détaille la France insoumise dans son communiqué de presse de présentation.

LFI constitute une association de soutien aux élus

Le poste de sénateur du Territoire de Belfort est occupé depuis 2014 par Cédric Perrin (Les Républicains), de nouveau candidat (lire notre article). Le Rassemblement national devait annoncé son candidat le 20 juillet, mais cela a été reporté.

La France insoumise a, par ailleurs, créé l’association départementale du réseau des élus insoumis et citoyens du Territoire de Belfort (Adreic 90). « Cette association aura pour objet d’animer le réseau des élus localement, de porter une parole politique sur les sujets qui intéresse notre département, d’organiser l’entraide et le déploiement des élus sur l’ensemble du territoire, de contribuer à la formation des élus et d’établir un lien avec le réseau national auquel elle est rattachée », indique l’association dans sa présentation. L’association est présidée par Juliette Hamard et Kévin Jacquemin.

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