Sénatoriales : Caroline Dewit candidate pour LFI dans le Territoire de Belfort

Les élections sénatoriales sont programmées le 27 septembre ; dans le Territoire de Belfort, près de 400 grands électeurs (des élus) sont appelés aux urnes. La France insoumise, qui compte 71 députés, vise à présent le Sénat. Elle présente des candidats dans tous les départements.

Dans le Territoire de Belfort, c’est Caroline Dewit qui se lance, pour une première candidature ; elle réside à Belfort et est enseignante. Elle sera suppléée par Fred Beau, enseignant également, habitant de Buc.

« Elle et il sont en campagne pour conforter la place et les moyens des communes, indexer la dotation globale de fonctionnement sur l’inflation, lutter contre les déserts médicaux, pour défendre une gestion publique et décentralisée de l’eau, pour abroger la retraite à 64 ans et pour une VIe République véritablement démocratique, sociale et écologique afin de faire face aux enjeux de notre siècle », détaille la France insoumise dans son communiqué de presse de présentation.