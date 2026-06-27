Territoire de Belfort : Cédric Perrin lance sa campagne pour les sénatoriales

Ce vendredi 26 juin 2026, il les a réunis à la salle communale de Trévenans, pour lancer sa campagne, mais aussi leur annoncer que Valérie Oriet, adjointe à Saint-Germain-le-Châtelet, sera sa suppléante. Anne-Sophie Peureux-Demangelle, qui a été sa suppléante pendant deux mandats, n’a pas souhaité se représenter. Le président du conseil départemental, Florian Bouquet, était également présent à cette réunion de lancement.

Cédric Perrin a placé sa candidature « dans la continuité du travail engagé » et se veut « au service du département, des élus, du pays », en se voyant comme un « facilitateur pour faire avancer des dossiers, des projets ».

En tant qu’actuel président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères, il a redis sa volonté de « vendre le Territoire de Belfort, son attractivité », afin « d’attirer de nouvelles entreprises, de diversifier le tissu industriel de créer une dynamique ».

Les élections présidentielles sont programmée le 27 septembre 2026.