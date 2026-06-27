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Territoire de Belfort : Cédric Perrin lance sa campagne pour les sénatoriales

Cédric Perrin, sénateur sortant du Territoire de Belfort, candidat en 2026, avec sa suppléante, Valérie Oriat, élu à Saint-Germain-le-Chatelet.
Cédric Perrin, sénateur sortant du Territoire de Belfort, candidat en 2026, avec sa suppléante, Valérie Oriat, élu à Saint-Germain-le-Chatelet. | © Le Trois P.-Y.R.

Le sénateur sortant du Territoire de Belfort a réuni à Trévenans les maires membre de son comité de soutien ce vendredi 26 juin.

Il ne s’en cache pas : en septembre, Cédric Perrin espère non seulement gagner, mais faire un meilleur score qu’en 2014, année de sa première élection au Sénat, et même qu’en 2020. Il faut dire qu’avec 81 des 101 mais du Territoire de Belfort dans son comité de soutien, une défaite serait une énorme surprise (les sénateurs sont élus par les « grands électeurs », au premier rang desquels figurent les maires).

Nouvelle suppléante

Ce vendredi 26 juin 2026, il les a réunis à la salle communale de Trévenans, pour lancer sa campagne, mais aussi leur annoncer que Valérie Oriet, adjointe à Saint-Germain-le-Châtelet, sera sa suppléante. Anne-Sophie Peureux-Demangelle, qui a été sa suppléante pendant deux mandats, n’a pas souhaité se représenter. Le président du conseil départemental, Florian Bouquet, était également présent à cette réunion de lancement.

Cédric Perrin a placé sa candidature « dans la continuité du travail engagé » et se veut « au service du département, des élus, du pays », en se voyant comme un « facilitateur pour faire avancer des dossiers, des projets ».
En tant qu’actuel président de la commission de la Défense et des Affaires étrangères, il a redis sa volonté de « vendre le Territoire de Belfort, son attractivité », afin « d’attirer de nouvelles entreprises, de diversifier le tissu industriel de créer une dynamique ».

Les élections présidentielles sont programmée le 27 septembre 2026.

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