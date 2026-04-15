Sénatoriales : Alain Joyandet ne sera pas candidat en Haute-Saône

Dans un courrier qu’il annonce avoir adressé ce mercredi 15 avril aux 531 maires de la Haute-Saône, Alain Joyandet annonce qu’il « a décidé, après réflexion, de ne pas être candidat pour un nouveau mandat au Sénat ». Il estime que « son devoir est de proposer une nouvelle génération d’élus pour l’avenir de la Haute-Saône. Il l’a fait avec Alain Chrétien à la mairie de Vesoul en 2012. Il souhaite le faire cette année au Sénat », indique le communiqué transmis par Alain Joyandet.

Alain Joyandet a 72 ans. Il est actuellement sénateur, membre du groupe Les Républicains, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il a été notamment maire de Vesoul, député de Haute-Saône, et secrétaire d’Etat.