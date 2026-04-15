Sénatoriales : Alain Joyandet ne sera pas candidat en Haute-Saône

Alain Joyandet senateur Haute-Saône
Alain Joyandet ne sera pas candidat à un nouveau mandat de sénateur en septembre 2026. | photo profil Facebook

Alain Joyandet propose aux élus de Haute-Saône de voter aux prochaines sénatoriales en faveur du maire de Vauconcourt-Nervezain, Dimitri Doussot.

Dans un courrier qu’il annonce avoir adressé ce mercredi 15 avril aux 531 maires de la Haute-Saône, Alain Joyandet annonce qu’il « a décidé, après réflexion, de ne pas être candidat pour un nouveau mandat au Sénat ». Il estime que « son devoir est de proposer une nouvelle génération d’élus pour l’avenir de la Haute-Saône. Il l’a fait avec Alain Chrétien à la mairie de Vesoul en 2012. Il souhaite le faire cette année au Sénat », indique le communiqué transmis par Alain Joyandet.

Alain Joyandet a 72 ans. Il est actuellement sénateur, membre du groupe Les Républicains, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il a été notamment maire de Vesoul, député de Haute-Saône, et secrétaire d’Etat.

Passage de flambeau

Le sénateur sortant « propose aux édiles haut-saônois d’accorder leur confiance en septembre prochain à Dimitri Doussot ». Alain Joyandet « considère qu’au-delà d’être un jeune élu, « il sera un excellent sénateur pour le département ». Pour l’actuel sénateur de la Haute-Saône, Dimitri Doussot a une solide expérience d’élu local et dispose de toutes les compétences requises. Président du groupe de droite au Département, il est maire de sa commune [ Vauconcourt-Nervezain , à l’ouest de la Haute-Saône – ndlr] et président de sa communauté de communes depuis plusieurs années ». Le communiqué précise que Dimitri Doussot a été son « principal collaborateur au Sénat et exerce aujourd’hui comme avocat en droit public. Auparavant, il a été – entre autres – un directeur et juriste très apprécié de l’Association des maires de la Haute-Saône (AMF70) ». Par ailleurs, Alain Joyandet souligne que « Dimitri Doussot, en travailleur acharné, sera toujours disponible et à l’écoute. Les élus haut-saônois pourront compter sur lui pour les représenter dignement au Parlement, avec humilité, liberté et indépendance, mais également pour les accompagner efficacement dans l’accomplissement de leur mandat. »

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