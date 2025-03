Renaud Nury à 100 % sous-préfet de Montbéliard

« J’aimerais mieux, à l’aventure, être le second ou le troisième à Perigueux que le premier à Paris. » Ce vendredi, lors de son installation comme sous-préfet de Montbéliard, Renaud Nury, ancien secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, a fait sienne cette phrase de Montaigne, en la paraphrasant, pour rassurer les personnalités locales, présentes dans la salle : « Je peux d’ors et déjà vous dire que j’aime mieux être le premier à Montbéliard, que le second à Belfort ! » Une manière d’assurer « qu’il n’y a pas de sujet » sur ce transfert de 22 km, depuis la cité du Lion.

« Je n’arrive pas avec la baïonnette de 1871 entre les dents », a-t-il sourit, pour dédramatiser. « Je peux vous assurer qu’il n’y a aucune intention particulière de l’État dans cette nomination », a-t-il ajouté. Et il compte bien jouer son « rôle de sous-préfet de Montbéliard ». Et sa « connaissance de l’aire urbaine », retirée de son expérience terrifortaine (lire notre article) ne pourra, « dans ce contexte qu’être aidante ».