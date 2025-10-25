Quentin Macullo (RN) : « Le Rassemblement national a pris une autre envergure »

Notre programme n’est pas encore finalisé, mais les trois premiers axes seront la sécurité – devrais-je dire l’insécurité ! –, l’attractivité commerciale de la ville et son identité, du point de vue touristique et culturel. Ce sont des enjeux qui peuvent très bien s’appliquer au niveau national, mais qui sont très parlants au niveau local. Aujourd’hui, tout le monde voit les problèmes d’insécurité à Belfort. Sur les 10 dernières années, il y a une augmentation de 26% des coups et blessures volontaires à Belfort et une hausse de 95 % des violences sexuelles. C’est quelque chose qui nous horrifie au Rassemblement national. C’est effectivement un thème du campagne national, mais qu’on applique au niveau local. Nous proposerons d’ailleurs de recruter 10 policiers municipaux supplémentaires, pour passer les effectifs d’agents de 30 à 40 personnes. Au niveau des commerces, tout le monde voit bien que l’état du centre-ville est plutôt déplorable. Il y a une double problématique pour les commerces : réussir à s’implanter et pérenniser leur activité. Un des problèmes majeurs identifiés, pour les clients, pour se rendre en centre-ville, c’est le stationnement. Pour le régler, nous proposons de passer la gratuité de 30 minutes à deux heures par jour : cela permettra de faire des courses, d’aller chez le coiffeur, de boire un coup sans avoir à payer. 10 millions d’euros ont [par ailleurs] été investis dans les préemptions de locaux commerciaux (lire notre article). Mais 61 % des cellules commerciales sont toujours vides. Au niveau de l’identité de la ville – son âme, sa culture, son attrait touristique – il y a des choses à faire. Nous proposerons de créer deux journées de la fierté belfortaine : le vendredi serait réservé aux scolaires avec des ateliers en classe et des visites du patrimoine de Belfort ; le samedi, un grand marché de producteurs locaux, qui s’installeraient place de la République et place d’Armes, avec également des spectacles et des animations tout au long de la journée.