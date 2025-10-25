Quentin Macullo (RN) : « Le Rassemblement national a pris une autre envergure »

Quentin Macullo, vous êtes candidat aux élections municipales à Belfort. En 2020, le RN n’était pas présent. Qu’est-ce qui a changé en six ans ?
C’est un reflet de la dynamique du Rassemblement national. Nous avions toujours de bons scores au niveau national – aux élections présidentielles ou européennes par exemple – mais nous avions toujours du mal aux élections locales. Belfort en était un exemple typique ; nous n’avions pas de liste en 2020. Monsieur Meslot avait [en plus] radié des listes électorales notre candidat tête de liste. Aujourd’hui, le Rassemblement national a pris une autre envergure. À l’époque, nous n’avions que huit députés, contre 120 aujourd’hui. Localement, Guillaume Bigot a été élu député. Nous sommes dans une optique de nous implanter à Belfort ; et d’ailleurs, pas qu’à Belfort. Il y aura d’autres listes le département.
Combien de listes RN seront présentes dans le Territoire de Belfort aux municipales ?
Dans le Territoire de Belfort, nous aurons deux listes étiquetées RN ; d’autres seront plutôt étiquetées Divers Droite (lire par ailleurs), affiliées au Rassemblement national. Nous avons des militants qui intègrent des listes municipales partout dans le département.
Guillaume Bigot, député, et Christophe Soustelle, conseiller régional, seront vos colistiers. Pourquoi les associer ?
Cela permet d’avoir une équipe complémentaire. Ma jeunesse peut apporter une fougue, une vigueur, de l’adrénaline. Eux apportent leur expérience, leur sagesse, leur savoir-faire… Ils sont présents dans d’autres collectivités ou d’autres institutions ; cela permet d’apporter un vrai savoir-faire au niveau de la liste.
On dit souvent que LFI et le RN nationalisent les campagnes. Aurons-nous une campagne avec des thématiques nationales ou allez-vous municipaliser les enjeux ?
Notre programme n’est pas encore finalisé, mais les trois premiers axes seront la sécurité – devrais-je dire l’insécurité ! –, l’attractivité commerciale de la ville et son identité, du point de vue touristique et culturel. Ce sont des enjeux qui peuvent très bien s’appliquer au niveau national, mais qui sont très parlants au niveau local. Aujourd’hui, tout le monde voit les problèmes d’insécurité à Belfort. Sur les 10 dernières années, il y a une augmentation de 26% des coups et blessures volontaires à Belfort et une hausse de 95 % des violences sexuelles. C’est quelque chose qui nous horrifie au Rassemblement national. C’est effectivement un thème du campagne national, mais qu’on applique au niveau local. Nous proposerons d’ailleurs de recruter 10 policiers municipaux supplémentaires, pour passer les effectifs d’agents de 30 à 40 personnes. Au niveau des commerces, tout le monde voit bien que l’état du centre-ville est plutôt déplorable. Il y a une double problématique pour les commerces : réussir à s’implanter et pérenniser leur activité. Un des problèmes majeurs identifiés, pour les clients, pour se rendre en centre-ville, c’est le stationnement. Pour le régler, nous proposons de passer la gratuité de 30 minutes à deux heures par jour : cela permettra de faire des courses, d’aller chez le coiffeur, de boire un coup sans avoir à payer. 10 millions d’euros ont [par ailleurs] été investis dans les préemptions de locaux commerciaux (lire notre article). Mais 61 % des cellules commerciales sont toujours vides. Au niveau de l’identité de la ville – son âme, sa culture, son attrait touristique – il y a des choses à faire. Nous proposerons de créer deux journées de la fierté belfortaine : le vendredi serait réservé aux scolaires avec des ateliers en classe et des visites du patrimoine de Belfort ; le samedi, un grand marché de producteurs locaux, qui s’installeraient place de la République et place d’Armes, avec également des spectacles et des animations tout au long de la journée.
Votre liste sera-t-elle seulement estampillée RN ?
Non. Elle ne sera pas uniquement estampillée Rassemblement national. Le nom de la liste sera : « Une identité pour Belfort. » Nous avons déjà une alliance officialisée avec l’UDR, le parti d’Éric Ciotti. Nous sommes encore en discussion avec Identité Libertés, le mouvement de Marion Maréchal ; j’ai bon espoir que nous ayons une bonne nouvelle à annoncer dans les semaines qui viennent. Il y aura aussi des personnes non encartées, issues de la société civile, et qui partagent cette vision d’union des droites patriotes.
Lors des dernières élections législatives, on avait des candidats Reconquête ! dans le Territoire de Belfort. Est-ce que c’est un parti avec lequel vous pouvez travailler également ?
À titre individuel, nous pouvons travailler avec des personnalités de Reconquête ! S’ils veulent nous aider, à titre individuel, sans étiquette, ils peuvent venir. Nous les accueillons avec plaisir, mais il n’y aura pas l’étiquette officielle sur la liste. Eux, n’auront pas de liste, c’est certain. Nous serons la seule liste patriote.
L’un des plafonds de verre auquel se confronte le Rassemblement national aux municipales est celui de la construction des listes. Qu’en est-il ?
J’y étais confronté. Mais j’en parle au passé. J’ai commencé à constituer ma liste en décembre 2024. En anticipant – c’est mon côté ingénieur et rigoureux – j’ai réussi à pallier ce problème. Aujourd’hui, j’ai 35 personnes sur les 43. Nous sommes très bien lancés et j’ai très peu de doute sur le fait que nous réussissions à déposer en préfecture.
Votre jeunesse, force ou faiblesse ?
Je répondrai en trois points. Le premier, c’est que jeunesse ne rime pas forcément avec inexpérience. J’ai été élu au Conseil d’administration de l’Université (à l’UTBM, NDLR), qui a un fonctionnement similaire à un conseil municipal. Cela fait quatre ans que je suis président d’une association sportive de futsal et je travaille déjà dans le milieu institutionnel, puisque je suis collaborateur de Monsieur Bigot. J’ai une fiche de paie à la fin du mois, je paie mes impôts, je fais mes courses, je rembourse le crédit de ma voiture, comme monsieur tout le monde. Deuxième point : le Rassemblement national a toujours su miser sur sa jeunesse. Nous avons des exemples très frappants. Loin de moi l’idée de me comparer à eux, mais nous pourrions parler de Marion Maréchal ou de Jordan Bardella. Comme troisième point, j’aimerais parler également de l’âge de mes opposants, puisqu’on parle du mien. En 2026, monsieur Meslot aura 62 ans. 62 ans, dans le programme du Rassemblement national, c’est le départ à la retraite. Nous estimons qu’il pourrait expérimenter cette mesure.
« À terme, nous remplacerons les LR »
La fédération départementale du Rassemblement national revendique 280 militants à jour de cotisation et une base de militants de 380 personnes. En 2022, Christophe Soustelle est devenu conseiller régional. En 2024, c’est le député Guillaume Bigot qui a rejoint l’équipe belfortaine du RN. Christophe Soustelle, patron de la fédération du Territoire de Belfort veut de plus en plus de cadres dans le département, en ayant plus d’élus. Lors des municipales, une liste RN sera engagée à Delle. À Essert, une adhérente du parti mènera une liste Divers droite. « Nous avons la volonté de jouer les premiers rôles, si ce n’est le premier rôle, assure Christophe Soustelle. À terme, nous remplacerons les LR. »