Belfort : ce qu’il faut retenir du rapport de la chambre régionale des comptes

La CRC estime que, pour maintenir son niveau d’investissements, la commune devra « maintenir un niveau d’emprunt important », mais aussi « rechercher de nouvelles marges de manœuvre pour améliorer son autofinancement, réflexion qu’elle a engagée dès l’exercice 2025 ».

La CRC indique que les dépenses d’investissement durant l’année 2024, « ont principalement porté sur l’aménagement des territoires et l’habitat (30 %), la culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (23 %), les transports (13 %), et les services généraux (6 %). Précédemment légèrement inférieur à celui de la strate, le niveau de dépenses d’équipement 2023 de la ville est très supérieur : il représente 510 € par habitant contre 395 € pour la strate. »

Quant aux dépenses d’équipement réalisées durant la même période, elles s’élèvent à 97 millions d’euros, avec notamment des aménagements urbains (12 millions d’euros) des équipements et bâtiments publics (18 millions d’euros dont 3 millions pour l’école Ruklin), la politique foncière et immobilière (16 millions d’euros, dont 10 millions d’acquisitions de bâtiments), la voirie (12,5 millions d’euros) et d’autres programmes tels que le plan d’économies d’énergie (1,5 million d’euros) ou le programme d’accessibilité (1,5 million).