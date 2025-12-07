PMA lance sa stratégie de sécurité et prévention de la délinquance 2025 – 2028

Quatre axes de travail et seize fiches actions constituent le nouveau schéma intercommunal de sécurité et de prévention de Pays de Montbéliard Agglomération ; cette stratégie sera mise en œuvre jusqu’en 2028. Son adoption a été avalisée à l’unanimité lors du dernier conseil de communauté de PMA, le 13 novembre, s’est félicité Charles Demouge, président du conseil d’agglomération, lors de la signature officielle du document, le mercredi 3 décembre. Outre le président de PMA, ce document a été co-digné par Renaud Nury, sous-préfet de Montbéliard, Priscilla Borgerhoff, conseillère départementale, déléguée à la jeunesse, à la citoyenneté et à l’éducation populaire, de Paul-Édouard Lallois, procureur de la République, et Samuel Rouzet, directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) du Doubs. Une diversité d’acteurs qui met en relief la palette d’acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité et de la prévention, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention (CISPD) jounat le rôle de coordinateur entre ces différents acteurs.
Les quatre axes de travail portent sur :
- La jeunesse et le soutien à la parentalité (prévenir les conduites à risque et l’entrée dans la délinquance
- Aller vers les personnes les plus vulnérables pour mieux les protéger et lutter contre la récidive
- Préserver la sécurité et la tranquillité pour un cadre de vie apaisé
- Développer une culture de prévention partenariale à travers une ingénierie territoriale
Autant d’axes de travail qui seront portés, comme l’a souligné Charles Demouge « par les acteurs de terrain » que sont les forces de l’ordre mais aussi l’Education nationale, les associations de prévention, etc. Ainsi, Samuel Rouzet, directeur académique des services de l’Education nationale dans le Doubs, a mis l’accent sur « une dynamique ciblée sur la prévention dans l’Education nationale », notamment en matière de lutte contre le harcèlement ou les violences en milieu scolaire, ou encore l’apprentissage du bon usage des réseaux sociaux.
Renaud Nury, sous-préfet, a associé la prévention et la sécurité à la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il a aussi salué dans les maires des 73 communes « des sentinelles républicaines de proximité », tout en indiquant que la loi du 5 mars 2005 sur la prévention et la sécurité leur donne « des outils », notamment pour la protection des plus vulnérables, des mineurs de moins de 12 ans, pour impliquer plus fortement la population elle-même et pour une gouvernance rénovée et adaptée aux territoires, ce que doit justement permettre de réaliser le document signé mercredi.