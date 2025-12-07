PMA lance sa stratégie de sécurité et prévention de la délinquance 2025 – 2028

Quatre axes de travail et seize fiches actions constituent le nouveau schéma intercommunal de sécurité et de prévention de Pays de Montbéliard Agglomération ; cette stratégie sera mise en œuvre jusqu’en 2028. Son adoption a été avalisée à l’unanimité lors du dernier conseil de communauté de PMA, le 13 novembre, s’est félicité Charles Demouge, président du conseil d’agglomération, lors de la signature officielle du document, le mercredi 3 décembre. Outre le président de PMA, ce document a été co-digné par Renaud Nury, sous-préfet de Montbéliard, Priscilla Borgerhoff, conseillère départementale, déléguée à la jeunesse, à la citoyenneté et à l’éducation populaire, de Paul-Édouard Lallois, procureur de la République, et Samuel Rouzet, directeur académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) du Doubs. Une diversité d’acteurs qui met en relief la palette d’acteurs qui interviennent dans le domaine de la sécurité et de la prévention, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention (CISPD) jounat le rôle de coordinateur entre ces différents acteurs.

Les quatre axes de travail portent sur :