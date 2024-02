Pays de Montbéliard : ces investissements qui vont compliquer l’équilibre budgétaire 2024

Le coût des transports urbains sera une charge importante pour cette nouvelle année pour l’agglomération. En raison d’un mécanisme d’actualisation, PMA devra payer 4 millions d’euros à l’ancienne délégation de service public en prime des coûts déjà fortement revus à la hausse en raison de l’inflation. S’ajoutera à cela la mise en place du nouveau budget des ordures ménagères, financé par la taxe Réomi mais « qui posera certainement dès 2024 quelques difficultés, compte tenu de l’inflation globale des coûts, comme des autres investissements nécessaires au service ».

Autre sujet, mais pas des moindres : la fragilisation des baises fiscales de PMA d’origine industrielle. Des impacts fiscaux, notamment sur le ban de Sochaux, sont à prévoir dès 2024. Une perte annuelle d’au moins 950 000 euros de cotisation foncière des entreprises est à prévoir liée aux démolitions et changement de consistance sur le site Stellantis. Au total, la recette annuelle perdue est estimée à 1,9 million d’euros par an « risquant de déséquilibrer la section de fonctionnement du budget général » lit-on dans le rapport d’orientation budgétaire.

Le budget doit être voté le 28 mars. Des chiffres plus précis seront alors transmis et d’autres seront dévoilés. En attendant, lors du débat, le 1er février, plusieurs élus se sont inquiétés d’une hausse des coûts pour les usagers. Marc Tirole le premier, maire de Dampierre-les-Bois et président du groupe des Indépendants et Solidaires à PMA. « Plusieurs budgets annexes sont déjà en grandes difficultés. Dont celui des ordures ménagères. Le nouveau conservatoire va aussi nous faire augmenter considérablement nos charges. La solution est-elle de chercher l’argent qui nous manque dans la poche des usagers ? Cela va faire lourd vu le déficit. » Pour Martial Bourquin, maire socialiste d’Audincourt, cela pose des questions sur les investissements. « Il faut y réfléchir », martèle-t-il, afin de faire des économies. « Nous avons des recettes stagnantes. On va nous demander d’aller vers nos concitoyens pour aller chercher ce qui nous manque. Avec une crise comme on a, si on faisait ça, on créera encore un peu plus de pauvreté. »

Pour Magali Duvernois, maire d’Exincourt, la réponse à aller chercher est aussi du côté des entreprises. « Oui, nous sommes dans un territoire industriel qui doit investir. Mais beaucoup trop de choses ont augmenté à la charge des collectivités. On nous demande toujours plus de politiques en faveur d’aides aux entreprises. Et avec cela, les entreprises collaborent de moins en moins au développement d’un territoire (en termes de fiscalité notamment, NDRL). Je crois qu’il faut savoir tirer la sonnette d’alarme sur les recettes fiscales. Nous avons besoin d’une réforme fiscale d’Etat plus juste qui permettrait aux collectivités de se développer », a-t-elle déclaré.