Pays de Montbéliard Agglomération serre la vis dans les déchèteries

Les incivilités et les violences sont en augmentation dans les services liés à la collecte des déchets, dans le pays de Montbéliard, déplore l’agglomération. « Plus préoccupants encore, trois agressions physiques ont été recensées sur les sites de PMA : aux déchèteries de Vieux-Charmont et de Montbéliard, ainsi qu’à la compostière de Vieux-Charmont », note Pays de Montbéliard Agglomération dans son communiqué de presse.
Une réalité qui rejoint une dynamique déjà déplorée à l’échelle nationale : alors que 15 % des agents territoriaux regrettaient des comportements violents à leur encontre il y a 10 ans, ce sont plus de 25 % qui le déplorent aujourd’hui., selon une donnée de la direction générale des collectivités locales « Nos agents sont en 1re ligne », regrette Pierre-Aimé Girardot, président de Pays de Montbéliard Agglomération (lire notre article).
Alors qu’il y avait eu 4 faits relevés en 2025, on en constate déjà autant sur le seul printemps 2026. « Et il y a une montée de la gravité », dénonce Pierre-Aimé Girardot. « Nous sommes passés des insultes aux menaces et des menaces aux agressions physiques », déplore Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard.
Placement en garde-à-vue
L’agglomération et le parquet du tribunal judiciaire viennent donc de se rapprocher. Dorénavant, dès qu’un fait de violence sera constaté, il sera directement remonté au procureur de la République, qui regardera l’opportunité d’engager une enquête aux regards des éléments fournis par l’agglomération : témoignages ; immatriculation du véhicule ; images de vidéo-surveillance… Les agents n’auront pas besoin de porter plainte pour qu’une action soit engagée. Il suffit de faire remonter à la hiérarchie. « On a constaté une recrudescence sur un temps plus ramassé », explique le procureur pour justifier cette nouvelle procédure. « La réponse politique et judiciaire doit être forte et dissuasive », estime le président de PMA.
Le procureur de la République rappelle que ces agissements adressés à un agent chargé d’une mission de service public est un facteur aggravant, au même titre qu’un enseignant, un personnel de santé, un pompier ou un policier. « Tout fait de violence verbale et physique donnera lieu à un placement en garde-à-vue », prévient Paul-Édouard Lallois, qui glisse encore que l’on s’expose aussi à des saisies de véhicules. Des mesures administratives peuvent aussi être prises par l’agglomération, comme l’interdiction de venir en déchèterie.
Le service compte 21 gardiens répartis dans les six déchèteries de l’agglomération et dix chauffeurs chargés de vider les bennes. La plus importante déchèterie du pays de Montbéliard, accueille 600 passages par jour en moyenne. Dans l’ensemble des sites, on compte plus de 3 000 passages quotidiens en moyenne.