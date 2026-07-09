Pays de Montbéliard Agglomération serre la vis dans les déchèteries

Les incivilités et les violences sont en augmentation dans les services liés à la collecte des déchets, dans le pays de Montbéliard, déplore l’agglomération. « Plus préoccupants encore, trois agressions physiques ont été recensées sur les sites de PMA : aux déchèteries de Vieux-Charmont et de Montbéliard, ainsi qu’à la compostière de Vieux-Charmont », note Pays de Montbéliard Agglomération dans son communiqué de presse.

Une réalité qui rejoint une dynamique déjà déplorée à l’échelle nationale : alors que 15 % des agents territoriaux regrettaient des comportements violents à leur encontre il y a 10 ans, ce sont plus de 25 % qui le déplorent aujourd’hui., selon une donnée de la direction générale des collectivités locales « Nos agents sont en 1re ligne », regrette Pierre-Aimé Girardot, président de Pays de Montbéliard Agglomération (lire notre article).

Alors qu’il y avait eu 4 faits relevés en 2025, on en constate déjà autant sur le seul printemps 2026. « Et il y a une montée de la gravité », dénonce Pierre-Aimé Girardot. « Nous sommes passés des insultes aux menaces et des menaces aux agressions physiques », déplore Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard.