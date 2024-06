Nord Franche-Comté : les députés ont trois semaines pour faire campagne

« Les résultats des élections européennes d’hier marquent la défaite cuisante d’Emmanuel Macron. Non seulement il ne fait pas barrage à l’extrême droite, mais il lui déroule le tapis rouge ! » ,commente Florian Chauche, député LFI de la 2nde circonscription du Territoire de Belfort. Pour lui, le choix du Président de dissoudre l’Assemblée nationale place le pays devant un choix défini : porter au pouvoir l’extrême droite « qui parie sur les peurs et le rejet de l’autre, qui vote toutes les lois de destruction de nos libertés et de nos droits », ou porter au pouvoir une alternative de gauche « pour rétablir la justice sociale et protéger la population et la planète ».

Il souhaite une gauche « unie et rassemblée sur un programme clair de rupture » positionnant l’alliance comme la seule capable de faire barrage à l’extrême-droite.

Le député sortant se positionne déjà comme nouveau candidat. Une bataille législative s’annonce, alors qu’en 2022, Sophie Carnicer, candidate du RN avait perdu avec seulement 505 voix d’écart contre lui.