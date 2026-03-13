Municipales : que retenir des programmes à Montbéliard ?

À Montbéliard, les questions liées à la jeunesse reviennent régulièrement dans les professions de foi. Eric Lançon ambitionne de lancer un plan de rénovation des écoles. Il propose également de garantir 70 % de bio et de produits locaux dans les restaurants scolaires via la création d’une cuisine centrale. Un point évoqué par Maryse Vuerli qui de son côté propose une cantine gratuite et 100 % bio. Pour cela, elle émet l’idée de faciliter l’installation des maraîchers. Pour faire davantage participer les jeunes à la vie démocratique de la ville, les candidats se mobilisent. Eric Lançon et Marie-Noëlle Biguinet veulent créer un conseil municipal des jeunes. Maryse Vuerli développe cette idée avec des conseils de la jeunesse, de la vie étudiante et des conseils municipaux de jeunes adolescents.