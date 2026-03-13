Municipales : que retenir des programmes à Montbéliard ?

Qui sont les candidats ?
Lors des élections municipales, quatre candidats s’affronteront à Montbéliard (lire notre article) : Maryse Vuerli (LFI) « Montbéliard insoumise et citoyenne » ; Marie-Noëlle Biguinet (LDD) « Montbéliard en mouvement » ; Franck Plain (LEG) « Lutte ouvrière – Le Camp des travailleur » ; Eric Lançon (LDG) « Montbéliard autrement ».
La sécurité
Grand enjeu de ces élections municipales, la sécurité se fait aussi une place dans les programmes à Montbéliard. Eric Lançon propose de créer une police municipale de nuit. Un projet qui vient en complément d’un renforcement de la vidéoprotection. La maire sortante Marie-Noëlle Biguinet évoque elle-aussi la mise en place de caméras de surveillance. Elle souhaite également davantage de policiers municipaux, avec une présence renforcée sur le terrain et la nuit. Si le sujet est largement présent chez les candidats, l’Insoumise ne s’attarde pas dessus.
La santé
Étendre l’offre de soins fait partie des principaux enjeux des programmes de Montbéliard. Maryse Vuerli et Eric Lançon émettent la même idée : créer un centre de santé municipal avec des médecins salariés. Le candidat de divers gauche propose d’installer des antennes du centre dans les quartiers de la ville. Marie-Noëlle Biguinet souhaite poursuivre le plan médical et assure sa volonté de voir le service d’oncologie du Mittan rester à Montbéliard.
La solidarité et l’habitat
Pour garantir un dynamisme au sein des différents quartiers de Montbéliard, trois sujets sont évoqués : le sport, les associations et les loyers. Concernant le sport, Maryse Vuerli propose d’instaurer la gratuité pour les jeunes issus des milieux modestes et augmenter les subventions en faveur des associations du secteur. Eric Lançon souhaite déployer les équipements sportifs de proximité dans tous les quartiers. Pour les associations, Marie-Noëlle Biguinet prévoit l’ouverture d’un café-restaurant associatif dans le quartier de la Petite-Hollande. Dans ce même esprit, Eric Lançon évoque la création d’un pôle de solidarités au Coteau Jouvent. Pour garantir des loyers abordables pour les résidents, Maryse Vuerli et Eric Lançon se mobilisent. La candidate LFI s’engage à agir pour l’encadrement des loyers et un logement digne pour toutes. Eric Lançon soumet l’idée d’un parcours résidentiel via des logements adaptés et abordables.
Les commerces
Afin de dynamiser les commerces de Montbéliard, les candidats soumettent plusieurs solutions. Eric Lançon prévoit la création d’une foncière municipale pour lutter contre les vitrines vides et réguler l’offre commerciale. Il propose également d’étudier la création d’un marché couvert au centre-ville. Maryse Vuerli désire faciliter, dans chaque quartier, l’installation de nouveaux commerces. La question est absente du programme de Marie-Noëlle Biguinet.
L’écologie
Grande absente de cette campagne municipale 2026, l’écologie n’est plus la priorité. Quelques mesures persistent, mais avec une ambition moindre qu’en 2020. Maryse Vuerli mise sur le développement des mobilités douces. Pour cela, elle veut tendre vers la gratuité des transports publics en commençant par les moins de 25 ans, les privés d’emploi et les bas revenus. L’extension du réseau cyclable fait également partie de son programme, tout comme celui de Marie-Noëlle Biguinet. Eric Lançon souhaite de son côté végétaliser massivement le ville et créer des îlots de fraîcheur.
La jeunesse
À Montbéliard, les questions liées à la jeunesse reviennent régulièrement dans les professions de foi. Eric Lançon ambitionne de lancer un plan de rénovation des écoles. Il propose également de garantir 70 % de bio et de produits locaux dans les restaurants scolaires via la création d’une cuisine centrale. Un point évoqué par Maryse Vuerli qui de son côté propose une cantine gratuite et 100 % bio. Pour cela, elle émet l’idée de faciliter l’installation des maraîchers. Pour faire davantage participer les jeunes à la vie démocratique de la ville, les candidats se mobilisent. Eric Lançon et Marie-Noëlle Biguinet veulent créer un conseil municipal des jeunes. Maryse Vuerli développe cette idée avec des conseils de la jeunesse, de la vie étudiante et des conseils municipaux de jeunes adolescents.
La culture
Concernant la culture, Marie-Noëlle Biguinet prévoit de réhabiliter le cinéma Le Colisée. Elle souhaite aussi mettre en avant le patrimoine local en valorisant le Château, le musée et les collections. Eric Lançon compte bien accompagner la création d’un tiers-lieu culturel pour accueillir des artistes et faire revenir des événements culturels. Pour Maryse Vuerli, l’accès à la culture est essentiel. Elle propose un accès pour tous via la gratuité ou la tarification sociale.
Franck Plain
Dans le programme de Franck Plain, aucun de ces enjeux n’est évoqué. « Ces élections municipales, la plupart des candidats font comme si de rien n’était. Ils parlent d’embellir la ville, promettent plus de sécurité, de meilleurs logements ou des cantines moins chères…Que valent ces promesses quand toute la société va dans le mur ? » est-il écrit sur le programme. Le propos est exactement le même que celui de Jean-Marie Pheuplin, à Belfort.