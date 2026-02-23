Municipales : Le Rassemblement national a déposé sa liste à Belfort

La question faisait l’objet de beaucoup de spéculations ces derniers jours. Le Rassemblement national (RN) et son allié l’Union des droits pour la République (UDR) seraient-ils en mesure de déposer une liste à Belfort ?

La mise à l’écart de la première tête de liste RN à Belfort, Quentin Macculo (lire notre article), qui avait tenu des propos racistes sur X, avait créé son lot de confusions. L’opportunité d’être seul à droite était surveillée comme le lait sur le feu, dans l’entourage de Damien Meslot, candidat Les Républicains à sa réélection à Belfort. L’absence de la liste d’extrême droite aurait laissé un boulevard à l’actuel maire de Belfort, alors que l’on compte, aussi aujourd’hui, une liste d’extrême gauche 5lutte ouvrière), deux listes à gauche (LFI, PCF, Les Verts et le collectif citoyen En commun pour Belfort d’un côté et les Socialistes et la GRS de l’autre), une dernière au centre droite, autour du député européen Christophe Grudler.