Municipales : Le Rassemblement national a déposé sa liste à Belfort

Christophe Soustelle, secrétaire départemental du Rassemblement national du Territoire de Belfort.
Le Rassemblement national a bien déposé une liste en préfecture pour les élections municipales, à Belfort. | ©Le Trois
Le Rassemblement national (RN) et son allié l’UDR ont déposé une liste à Belfort, dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars, confirment les deux formations politiques.

La question faisait l’objet de beaucoup de spéculations ces derniers jours. Le Rassemblement national (RN) et son allié l’Union des droits pour la République (UDR) seraient-ils en mesure de déposer une liste à Belfort ?

La mise à l’écart de la première tête de liste RN à Belfort, Quentin Macculo (lire notre article), qui avait tenu des propos racistes sur X, avait créé son lot de confusions. L’opportunité d’être seul à droite était surveillée comme le lait sur le feu, dans l’entourage de Damien Meslot, candidat Les Républicains à sa réélection à Belfort. L’absence de la liste d’extrême droite aurait laissé un boulevard à l’actuel maire de Belfort, alors que l’on compte, aussi aujourd’hui, une liste d’extrême gauche 5lutte ouvrière), deux listes à gauche (LFI, PCF, Les Verts et le collectif citoyen En commun pour Belfort d’un côté et les Socialistes et la GRS de l’autre), une dernière au centre droite, autour du député européen Christophe Grudler. 

Une 2e liste RN dans le Territoire de Belfort, à Delle

Ce lundi, en début d’après-midi, la liste « Une identité pour Belfort » a été déposée, confirment Christophe Soustelle, la tête de liste, et Patrick Forestier, délégué départemental de l’UDR, présent également sur la liste belfortaine. Christophe Soustelle avait confirmé la difficulté de remobiliser, en si peu de temps (lire notre article).

Une 2e liste estampillée Rassemblement National et UDR est présente dans le Territoire de Belfort, à Delle, menée par Doriane Nicol.

L'entrée de l'usine Stellantis de Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Mulhouse : le permis d’un projet de géothermie annulé par la justice

La cour administrative d'appel de Nancy a annoncé jeudi avoir annulé un arrêté autorisant le groupe minier Vulcan Energy à rechercher des gisements de géothermie dans le sous-sol du Haut-Rhin, notamment pour le constructeur automobile Stellantis.
Contrôle de police, place André-Larger, à Valdoie, le 21 novembre 2023.

Un homme tué à Besançon sur fond de trafic de drogue

Un homme de 19 ans a été tué à l'arme blanche samedi à Besançon dans un règlement de comptes lié au trafic de drogue, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.
aspirateur_ménage

Des pesticides jusque dans la poussière de nos intérieurs

La poussière est partout dans nos logements, invisible mais bien présente. Composée de particules, fibres, micro-organismes et parfois de substances chimiques, elle peut se remettre en suspension et affecter la qualité de l’air intérieur. Comprendre ce qu’elle contient et adopter quelques gestes simples permet de protéger sa santé et de maintenir un environnement intérieur plus sain.

