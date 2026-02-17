Municipales : ce qui change dans les communes de moins de 1000 habitants

La nouvelle loi impose également la parité dans les communes de moins de 1000 habitants. Les listes que déposent donc les candidats dans les préfectures et sous-préfectures doivent donc respecter scrupuleusement la parité homme / femme. Selon une projection de l’Insee, cette disposition devrait faire bondir le nombre de conseillères municipales à travers la région, avec 5570 femmes élues en plus qu’à ce jour dans la région.

Dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est constitué de 7 personnes ; dans les communes de 100 à 499 habitants, il est constitué de 11 personnes ; dans les communes de 500 à 1499 habitants, il est composé de 15 personnes.

Les listes déposées dans les préfectures et sous-préfectures peuvent cependant comprendre deux candidats de plus ou deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir. Par exemple, dans une commune de 100 à 499 habitants, où 11 sièges sont à pourvoir, une liste peut comprendre, 9 candidats minimum et 13 candidats maximum.