Un maire sur cinq est une femme en Bourgogne-Franche-Comté

Si Marianne symbolise la République, les femmes sont encore minoritaires dans les conseils municipaux. Mais la parité va s'imposer dans les communes de moins de 1000 habitants. | ©DR

L’Insee Bourgogne-Franche-Comté a dressé un portrait statistique des maires qui montre qu’ils sont majoritairement des hommes, retraités. Les conseillers municipaux sont aussi majoritairement des hommes. La parité dans les communes de moins de 1000 habitants va changer la donne après les élections du mois de mars.

Un maire sur cinq est une femme

La Bourgogne-Franche-Comté compte 86 % de communes de moins de 1000 habitants, contre 71 % en France métropolitaine. Ce sont autant de communes qui seront concernées par l’instauration de la parité au sein des conseils municipaux.

Actuellement, selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, un maire sur cinq, seulement, est une femme dans la région. Avec des nuances selon qu’il s’agisse de communes de plus de 1000 habitants (déjà concernées par la parité) ou non.

Dans les communes de plus de 1000 habitants, la parité est presque parfaite pour les conseillers municipaux et les adjoints, avec 48 % de femmes dans les deux cas. C’est moins vrai pour la fonction de maire, avec seulement 22,8 % de femmes (mais les deux plus grandes villes de la région sont actuellement dirigées par des femmes).

Dans les communes de moins de 1000 habitants, seulement 35,5 % des conseillers municipaux sont des femmes ; la proportion est encore plus basse pour les adjoints, avec 31,2 %, et pour la fonction de maire, avec 20,8 %.

Pour le scrutin de mars, la parité va s’imposer désormais y compris dans les communes de moins de 1000 habitants. Ainsi, l’Insee estime que la région Bourgogne-Franche-Comté devrait compter 5 570 conseillères municipales de plus qu’aujourd’hui. Elles sont en effet 16 220 aujourd’hui et devraient être 21 790 après les prochaines élections municipales.

Plus d'élues le 22 mars

Le Territoire de Belfort compte actuellement 1 350 conseillers municipaux, dont 590 femmes ; au soir du 22 mars, il devrait y avoir 1 460 élus municipaux, dont 700 femmes (+110).

Dans le Doubs, on compte 6 840 conseillers municipaux, dont 2 510 femmes ; les prochains conseils municipaux devraient compter 7 250 élus, dont 3480 femmes (+ 970).

En Haute-Saône, il y a 5 760 conseillers municipaux, dont 2060 femmes ; après le 22 mars, il devrait y avoir 6 110 conseillers municipaux, dont 2930 femmes (+871).

c'est le nombre de maires en Bourgogne-Franche-Comté en mai 2025, soit 13 maires pour 10 000 habitants. En France métropolitaine, la moyenne est de 5 maires pour 10 000 habitants.
0

39 % des maires sont des retraités

L’autre grande tendance de l’étude de l’Insee porte sur l’âge des maires : 66 % des maires de la région ont au moins 60 ans. Le plus âgé de la région est dans le Territoire de Belfort : c’est le maire d’Argiésans, 92 ans, qui se présente pour un nouveau mandat. Pour les maires de communes de plus de 10 000 habitants, cette proportion tombe à 52 % (avec 30 % de maires âgés de 45 à 59 ans et 17 % de moins de 55 ans). Une vingtaine de maires seulement ont moins de 35 ans dans la région.

Logiquement, les retraités sont les plus nombreux parmi les maires : 39 %. Viennent ensuite les cadres, pour 19 %, les professions intermédiaires, pour 12 % et les agriculteurs pour 11 %.
Dans le Territoire de Belfort, 41 % des maires sont retraités, 30 % des cadres et 2 % des agriculteurs.

Dans le Doubs, 37 % sont retraités, 19 % cadres et 11 % agriculteurs. En Haute-Saône, 40 % sont retraités, 17 % cadres et 10 % agriculteurs.

Roland Lescure en visite à l’Ecole polytechnique le 16 février 2023. Il était alors ministre délégué, chargé de l'Industrie.

Belfort : le ministre de l’Économie Roland Lescure à Arabelle Solutions vendredi

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, se rend à Belfort, ce vendredi 13 février, apprend Le Trois de sources concordantes. Il vient visiter le site d’Arabelle Solutions, pour évoquer l’investissement de 350 millions d’euros annoncé par Bernard Fontana, patron d’EDF.
Sortie d'un rotor de turbine à vapeur General Electric, porte des Trois-Chênes, à Belfort, en 2021.

Belfort : un sous-traitant logistique de GE supprime un tiers de ses effectifs

Allyn International Services France, sous-traitant logistique historique de General Electric à Belfort, va licencier huit de ses vingt-quatre collaborateurs après l’arrêt d’un contrat avec GE Vernova, entreprise qui porte l’héritage de la branche énergie de General Electric, depuis la scission du conglomérat en trois entités distinctes.
Supporters du FC Sochaux-Montbéliard, en janvier 2024, lors du 32e de finale de Coupe de France, contre le Stade de Reims, au stade Bonal à Sochaux.

FC Sochaux : chasser un vent mauvais autour de l’équipe

Malgré une situation plus qu'intéressante au classement et une bonne dynamique, les ondes négatives se font nombreuses autour des performances du FCSM et de la capacité de ses joueurs à monter en Ligue 2 à l'issue de l'actuelle saison.

