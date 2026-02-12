Un maire sur cinq est une femme en Bourgogne-Franche-Comté

La Bourgogne-Franche-Comté compte 86 % de communes de moins de 1000 habitants, contre 71 % en France métropolitaine. Ce sont autant de communes qui seront concernées par l’instauration de la parité au sein des conseils municipaux.

Actuellement, selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, un maire sur cinq, seulement, est une femme dans la région. Avec des nuances selon qu’il s’agisse de communes de plus de 1000 habitants (déjà concernées par la parité) ou non.

Dans les communes de plus de 1000 habitants, la parité est presque parfaite pour les conseillers municipaux et les adjoints, avec 48 % de femmes dans les deux cas. C’est moins vrai pour la fonction de maire, avec seulement 22,8 % de femmes (mais les deux plus grandes villes de la région sont actuellement dirigées par des femmes).

Dans les communes de moins de 1000 habitants, seulement 35,5 % des conseillers municipaux sont des femmes ; la proportion est encore plus basse pour les adjoints, avec 31,2 %, et pour la fonction de maire, avec 20,8 %.

Pour le scrutin de mars, la parité va s’imposer désormais y compris dans les communes de moins de 1000 habitants. Ainsi, l’Insee estime que la région Bourgogne-Franche-Comté devrait compter 5 570 conseillères municipales de plus qu’aujourd’hui. Elles sont en effet 16 220 aujourd’hui et devraient être 21 790 après les prochaines élections municipales.