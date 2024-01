Montbéliard : la police nationale, attaquée par la municipalité dans Le Figaro, riposte

Dans les pages du Figaro, dimanche 22 janvier, Marie-Noëlle Biguinet, maire Les Républicains (LR) de Montbéliard, s’étend longuement sur la situation de sa cité. Elle y dépeint l’insécurité qui y règne, selon elle, et qui la plonge dans une lutte où elle se sent « désarmée ».

« La délinquance gangrène ces immenses tours de béton », écrit alors Le Figaro qui dépeint une municipalité face « à une bataille du quotidien », qui se retrouve à faire « le boulot de l’État ». Rodéos urbains, trafics de drogue, excès de vitesse et hausses des infractions et délits, les faits d’insécurité sont décriés par la maire tout au long de l’article. Elle relate, aussi, des faits datant du 1er juillet dernier, où une soixantaine de jeunes ont foncé vers la cité judiciaire pour brûler le bâtiment. Elle décrit alors une scène où les policiers municipaux sont dépêchés, se prennent « des jets de pierres » et « réussissent à éviter l’incendie ».

Dans un entretien totalement dévoué à sa cause, un reproche ressort constamment : la municipalité fait, selon la maire, le travail de l’État et de la Police nationale. « Ses équipes prêtent de plus en plus main-forte à la police nationale qui manque de bras sur le territoire. Quitte à parfois endosser le rôle de leurs collègues », lit-on dans les colonnes du quotidien. Marie-Noëlle Biguinet va plus loin en évoquant aussi les points de deals : « On connaît […] parfaitement les points de deals », commente-t-elle. Le journal d’ajouter que « sa police municipale ne détient pas le pouvoir de l’enquête. » Nouveau tacle pour la police nationale.