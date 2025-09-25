Montbéliard : la maire interdit les nouvelles épiceries de nuit

À Montbéliard, les épiceries de nuit sont devenues un sujet de crispation majeur, au point de provoquer une double réaction. En début de semaine, le commissariat et le parquet de Montbéliard ont mené une série de contrôles dans le pays de Montbéliard et notamment plusieurs établissements de l’hypercentre. Dans le même temps, la maire Marie-Noëlle Biguinet (LR) a pris une décision radicale : interdire l’ouverture de nouvelles épiceries de nuit dans la ville via la signature d’un arrêté.

« Depuis plusieurs mois, voire années, on observe une prolifération de ces établissements qui créent de vraies nuisances », explique Marie-Noëlle Biguinet, lors d’un point presse le jeudi 25 septembre. Nuisances sonores, stationnements anarchiques, attroupements nocturnes : les plaintes d’habitants s’accumulent dans les boîtes aux lettres de la mairie. « Les gens écrivent, téléphonent, s’en plaignent dans les réunions de quartier. Certains finissent même par déménager », affirme l’édile.

Au-delà du bruit, la maire évoque des problèmes de salubrité et de santé publique. Elle cite notamment une intervention des services vétérinaires dans une épicerie, confrontée à une prolifération de rats. À cela s’ajoutent les produits illicites régulièrement retrouvés : tabac de contrebande, bouteilles de protoxyde d’azote, cigarettes électroniques jetables.

Son arrêté interdit donc l’ouverture de nouveaux établissements de ce type, ainsi que le transfert d’une épicerie existante vers un autre local ou encore le transfert de gérance. L’objectif est de freiner leur multiplication. L’arrêté sera transmis aux commerçants, aux propriétaires de locaux vacants, aux bailleurs privés et publics, ainsi qu’aux notaires, afin que nul ne puisse ignorer la décision municipale.