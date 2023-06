Cette convocation est le débouché d’une altercation entre la députée RN Géraldine Grangier et de Christian, retraité de 65 ans, étiqueté La France Insoumise, connu pour sa mobilisation au sein de l’assemblée citoyenne et au sein des manifestations contre la réforme des retraites. Une altercation qui remonte au 12 mai dernier, lors d’un marché du soir à Voujeaucourt. Dans un communiqué de presse envoyé par l’assemblée citoyenne, on peut lire que lors de cette rencontre, la députée aurait indiqué « être en accord avec l’assemblée citoyenne sur le refus de la réforme ». Le retraité affirme lui avoir rétorqué que l’assemblée « n’était d’accord sur rien avec elle, surtout pas sur le projet de passer la retraite à 65 ans dès lors que son parti finance sa contre-réforme en baissant les cotisations sociales, ce qui revient à reprendre d’une main ce qui est donné de l’autre ». Ce même participant a aussi rétorqué : « Au RN, vous êtes des imposteurs et des fachos ».