Maxime Gutzwiller, nouveau directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort

C’est une équipe totalement renouvelée qui dirige désormais la préfecture du Territoire de Belfort : après l’arrivée du préfet Alain Charrier en novembre 2024 (lire ici), celle du sous-préfet, Jean-Marie Wendling en avril 2025, le nouveau directeur de cabinet Maxime Gutzwiller, a pris ses fonctions le 11 août. Âgé de 39 ans, il est originaire du Haut-Rhin. Il succède à Cécilia Mourgues, nommée secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne Il était auparavant en poste (de 2022 à 2025) comme directeur du cabinet des services du préfet du Jura. Il a été également secrétaire général de la sous-préfecture de Châlons-sur-Saône, et a été en poste en Polynésie Française et dans la Meuse. Maxime Gutzwiller est diplômé de l’Institut Régional d’Administration de Metz et de l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Strasbourg.
La sécurité routière comme priorité
Il aura en charge, au sein de la préfecture du Territoire de Belfort, la sécurité routière, la sécurité intérieure (quartiers, festivals et grandes manifestations), la communication et la représentation de l’Etat, la radicalisation. Lors de sa présentation à la presse, ce lundi 25 août, le préfet, Alain Charrier, a insisté sur le dossier de la sécurité routière : le département a déploré un mort en 2024, contre déjà six en ce mois d’août 2025.
« C’est beaucoup trop », s’alarme le préfet, qui entend mettre en place très rapidement des mesures pour endiguer cette tendance et lutter contre les incivilités routières, comme la consommation d’alcool, de stupéfiants ou les conduites à risques. Un dossier que devra donc mener le nouveau directeur de cabinet.