Maxime Gutzwiller, nouveau directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort

Il aura en charge, au sein de la préfecture du Territoire de Belfort, la sécurité routière, la sécurité intérieure (quartiers, festivals et grandes manifestations), la communication et la représentation de l’Etat, la radicalisation. Lors de sa présentation à la presse, ce lundi 25 août, le préfet, Alain Charrier, a insisté sur le dossier de la sécurité routière : le département a déploré un mort en 2024, contre déjà six en ce mois d’août 2025.

« C’est beaucoup trop », s’alarme le préfet, qui entend mettre en place très rapidement des mesures pour endiguer cette tendance et lutter contre les incivilités routières, comme la consommation d’alcool, de stupéfiants ou les conduites à risques. Un dossier que devra donc mener le nouveau directeur de cabinet.