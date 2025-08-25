Maxime Gutzwiller, nouveau directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort

Maxime Gutzwiller (à gauche) nouveau directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier (à droite). (Le Trois | P.-Y.R.)
Maxime Gutzwiller (à gauche) nouveau directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, Alain Charrier (à droite). (Le Trois | P.-Y.R.)
En bref

Le nouveau directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, Maxime Gutzwiller, a pris ses fonctions le 11 août.

C’est une équipe totalement renouvelée qui dirige désormais la préfecture du Territoire de Belfort : après l’arrivée du préfet Alain Charrier en novembre 2024 (lire ici), celle du sous-préfet, Jean-Marie Wendling en avril 2025, le nouveau directeur de cabinet Maxime Gutzwiller, a pris ses fonctions le 11 août. Âgé de 39 ans, il est originaire du Haut-Rhin. Il succède à Cécilia Mourgues, nommée secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne Il était auparavant en poste (de 2022 à 2025) comme directeur du cabinet des services du préfet du Jura. Il a été également secrétaire général de la sous-préfecture de Châlons-sur-Saône, et a été en poste en Polynésie Française et dans la Meuse. Maxime Gutzwiller est diplômé de l’Institut Régional d’Administration de Metz et de l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG) de Strasbourg.

La sécurité routière comme priorité

Il aura en charge, au sein de la préfecture du Territoire de Belfort, la sécurité routière, la sécurité intérieure (quartiers, festivals et grandes manifestations), la communication et la représentation de l’Etat, la radicalisation. Lors de sa présentation à la presse, ce lundi 25 août, le préfet, Alain Charrier, a insisté sur le dossier de la sécurité routière : le département a déploré un mort en 2024, contre déjà six en ce mois d’août 2025.

« C’est beaucoup trop », s’alarme le préfet, qui entend mettre en place très rapidement des mesures pour endiguer cette tendance et lutter contre les incivilités routières, comme la consommation d’alcool, de stupéfiants ou les conduites à risques. Un dossier que devra donc mener le nouveau directeur de cabinet.

Nos derniers articles

La piscine Swim'Val de Valentigney est fermée définitivement. |©Markus Spiske de Pixabay

Montbéliard : fermeture anticipée de la piscine de plein air

La piscine de plein air du centre aquatique René Donzé à Montbéliard ferme ses portes plus tôt que prévu. La décision, effective depuis ce lundi 25 août, intervient trois jours avant la date initialement programmée.
Flipper Totem de Gottlieb (1979). | © CC BY 2.0

Haute-Saône : des flippers en pleine renaissance dans un château du XVIe siècle

Des dizaines de flippers aux lumières multicolores résonnent d'un bout à l'autre de la cave : en Franche-Comté, un château de la Renaissance accueille une des plus grandes collections d'Europe de billards électriques.
La digue de l'étang des Forges va être restaurée. Elle ne change pas de place. À terme, la route qui longe ce côté de l'étang, entre l'étang et l'ancienne laiterie, sera supprimée.

Cyanobactéries : les activités nautiques interdites à l’étang des Forges

La prolifération de cyanobactéries contraint les usages de l’étang des Forges, à Belfort. Depuis le 14 août, toutes les activités nautiques y sont interdites après la détection de toxines. Une situation récurrente dans le Territoire de Belfort.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC