Alain Charrier : « Le développement économique est mon ADN »

Son objectif : « Être l’assemblier des services de l’État pour qu’il parle d’une même voix », avec une volonté affichée pour le public : « Être utile, efficace, dynamique, simple et lisible. »

Les sujets qui l’animent : l’économie, l’industrie, et l’agriculture. « On doit tout faire pour que des projets aboutissent sur le territoire, notamment industriels, en soutenant l’ouverture d’une industrie, par exemple. »

Ses priorités : « La sécurité. Nos concitoyens nous attendent là-dessus. » Le développement économique est également central : « C’est mon ADN. J’ai coutume de penser qu’il faut créer de la valeur ajoutée et de la richesse sur un territoire. » Il souligne l’importance de travailler sur les 8,7 % de chômage, un chiffre bien au-dessus des moyennes nationale et régionale. Il souhaite être aux côtés des petites et moyennes entreprises ainsi que des industriels pour leur apporter soutien et aide à l’implantation. Autre priorité : la collaboration avec les élus territoriaux. « Ce qui nous dérangerait, c’est qu’ils ne nous dérangent pas », précise-t-il. « Ils savent ce dont le territoire a besoin. » Il prône également l’écoute des attentes de la population, notamment en prêtant attention aux « signaux faibles » qu’elle envoie.