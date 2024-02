Mathilde Regnaud : « Cette démission n’est pas un renoncement »

Je vais dédier l’énergie et le temps au terrain, aux gens. C’est en étant au contact des gens que l’on peut construire les projets de demain. Ce n’est pas au conseil municipal que se construit l’avenir de Belfort. Je le ferai mieux en étant dehors. Nous voulons proposer, mais il n’y a aucune place pour cela. Ce cadre nous enferme et nous assèche. Il ne permet pas la réflexion politique. En conseil, vous êtes condamné au clash et à la polémique pour exister. Nous avons choisi de dénoncer ce fonctionnement. Nous allons justement au tribunal administratif, concernant le rapport des orientations budgétaires (lire notre article). Le boulot d’élue d’opposition est fait. Je veux reprendre la maîtrise de mon engagement. Il s’agit d’arriver au même but : une ville plus écologique, plus démocratique et plus solidaire.