L’instabilité politique inquiète les milieux économiques comtois

De son côté, Jean-Louis Albizati, président de la fédération du bâtiment du Territoire de Belfort, regarde ce nouvel épisode dans un temps plus long. En 2026, ce sont les élections municipales. En 2027, ce sera l’élection présidentielle. « Ce ne sont pas des périodes très favorables aux appels d’offre », replace-t-il. D’ajouter : « Cela ramène donc encore plus d’incertitudes dans le milieu économique. » Et quand il y a de l’incertitude, « on ne construit pas », résume-t-il. Cette nouvelle crise qui se profile renforce mécaniquement l’inquiétude du bâtiment, pour qui les signaux n’ont pas été très favorables ces derniers mois, avec notamment les turpitudes de Ma Prime Renov. « Le dispositif est décrédibilisé, car on ne sait pas. Les clients ne savent pas ce qui est possible ou non de faire, donc ils ne font pas. »

Cette Prime Renov est au cœur des inquiétudes de la Capeb, syndicat d’artisans. Le président régional et belfortain, Francis Voelin, vient de rencontrer le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. L’inquiétude, pour le syndicat, réside notamment dans l’attente de signature de deux décrets. Le seront-ils avant que le gouvernement ne tombe ? L’un concerne Ma Prime Renov. La Capeb demande le maintien de l’approche mono-geste, qui permet aux clients de collaborer directement avec l’artisan. Cela leur garantit aussi un volume de travail, sur des opérations moins volumineuses et plus faciles à engager que les programmes multi-travaux. « On veut une vision à long terme et vivre décemment de notre travail », réclame Francis Voelin. « On ne peut plus continuer comme cela », alerte-t-il, pointant du doigt la baisse du chiffre d’affaires des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, estimée à 6 %.