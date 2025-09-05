PUB

L’instabilité politique inquiète les milieux économiques comtois

Usine Stellantis de Sochaux-Montbéliard, dans le Doubs.
Usine Stellantis de Sochaux-Montbéliard, dans le Doubs. | ©Dominique Delfino – Hemis via AFP
Le Premier ministre engage la responsabilité de son gouvernement, ce 8 septembre, avec un vote de confiance devant le Parlement. Une situation qui pourrait provoquer la chute du gouvernement Bayrou. Et ouvrir une nouvelle période d’instabilité, qui inquiète le milieu économique local.

« C’est encore une connerie de politiciens. » Comme à l’accoutumée, le président de la CPME 90, Louis Deroin, ne mâche pas ses mots face à cette énième crise politique qui se profile dans la foulée du vote de confiance sollicité par le Premier ministre François Bayrou, ce lundi 8 février. « Sans budget voté, il n’y a pas de lignes directrices », ajoute-il. Il regrette l’absence de volontés pour trouver des points de « convergences ». « Le débat, ce n’est pas les deux jours fériés. Ça ne va pas tuer ou sauver la France », estime-t-il. Il ne croit pas à une solution politique. Quelle qu’elle soit, elle sera « dézinguée » par les opposants. Il espère pourtant toujours des réponses « opérationnelles ».

Cette absence de vision à long terme est aussi regrettée du côté des syndicats de salariés. « La dernière fois que l’on a eu une vision à long terme, c’est la politique nucléaire, dans les années 1970 », indique, par exemple Olivier Laurent, président du syndicat de la métallurgie Franche-Comté de la CFE-CGC. Cette crise politique n’est qu’une « conséquence inéluctable » d’absence « de vision de long terme, industrielle et écologiste », estime-t-il. « Nos politiques sont dans la réaction plutôt que dans l’action. Ils sont spectateurs plutôt qu’acteurs. Ils sont toujours en retard », résume Olivier Laurent.

Des décrets sur Ma Prime Renov’ en suspens ?

De son côté, Jean-Louis Albizati, président de la fédération du bâtiment du Territoire de Belfort, regarde ce nouvel épisode dans un temps plus long. En 2026, ce sont les élections municipales. En 2027, ce sera l’élection présidentielle. « Ce ne sont pas des périodes très favorables aux appels d’offre », replace-t-il. D’ajouter : « Cela ramène donc encore plus d’incertitudes dans le milieu économique. » Et quand il y a de l’incertitude, « on ne construit pas », résume-t-il. Cette nouvelle crise qui se profile renforce mécaniquement l’inquiétude du bâtiment, pour qui les signaux n’ont pas été très favorables ces derniers mois, avec notamment les turpitudes de Ma Prime Renov. « Le dispositif est décrédibilisé, car on ne sait pas. Les clients ne savent pas ce qui est possible ou non de faire, donc ils ne font pas. »

Cette Prime Renov est au cœur des inquiétudes de la Capeb, syndicat d’artisans. Le président régional et belfortain, Francis Voelin, vient de rencontrer le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. L’inquiétude, pour le syndicat, réside notamment dans l’attente de signature de deux décrets. Le seront-ils avant que le gouvernement ne tombe ? L’un concerne Ma Prime Renov. La Capeb demande le maintien de l’approche mono-geste, qui permet aux clients de collaborer directement avec l’artisan. Cela leur garantit aussi un volume de travail, sur des opérations moins volumineuses et plus faciles à engager que les programmes multi-travaux. « On veut une vision à long terme et vivre décemment de notre travail », réclame Francis Voelin. « On ne peut plus continuer comme cela », alerte-t-il, pointant du doigt la baisse du chiffre d’affaires des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté, estimée à 6 %.

« Je n’ai jamais vu une rentrée aussi morose »

« Je n’ai jamais vu une rentrée aussi morose », confie Emmanuel Viellard, président du Medef Territoires francs-comtois et directeur général de Lisi. « L’ambiance est compliquée, valide-t-il, avant de détailler : L’investissement est réduit à néant. Les recrutements sont juste des remplacements. Tous les projets de développement sont stoppés. »

Dans ce contexte politique, Emmanuel Viellard dénonce surtout une ritournelle qu’il estime anti-entreprise et « mortifère » pour le climat économique. « Une petite musique s’installe pour taxer plus les entreprises », dénonce-t-il, glissant que plus de 13 milliards d’euros de taxes supplémentaires ont déjà été enregistrées dans l’exercice en cours. D’ajouter :  « En crise, la première chose qu’a fait l’Allemagne, c’est de protéger ses entreprises. » En filigrane, on comprend que ce n’est pas le choix français qu’il décrit ainsi : « On ne veut pas de grandes entreprises en France, plus d’investisseurs, non d’actionnaires. » Mais de rappeler : « Pour faire de l’industrie, il faut des capitaux. »

À la tête d’une entreprise internationale, celui qui est aussi commissaire du Salon du Bourget rappelle que l’instabilité politique française s’insère dans un contexte géopolitique international particulièrement difficile. « L’ambiance est compliquée. » Le monde économique a perdu sa boussole. 

