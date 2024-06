Les Kemps, pour le meilleur et pour les législatives

Depuis un peu plus de deux semaines, les journées sont bien remplies pour la famille Kemps. « Nous sommes entièrement dévoués et bénévoles. Nous faisons quasiment tout nous-même », expliquent-ils. Ils jalonnent, à trois, le Territoire de Belfort et le Doubs pour placarder les affiches de campagne. « On a bientôt tout fini. Si vous voyez un homme en costume et une femme en robe qui mettent des affiches, c’est nous ! », explique Marion Kemps-Houver. Ils utilisent leurs réseaux sociaux pour essayer de communiquer avec le maximum de personnes. Marion Kemps-Houver diffuse même une courte vidéo chaque soir où elle explique un axe de son programme à ses abonnés.

« Votez gaulliste avec un candidat Debout la France », est-il inscrit sur les affiches des candidats, en dessous du visage de Nicolas Dupont-Aignan. « Nous n’avons pas notre visage sur les affiches. C’est comme ça à l’échelle nationale, pour faciliter l’impression », justifie la candidate. « Nous voulons porter la voix du gaullisme pour qu’elle puisse survivre. Être un gaulliste, c’est aimer la France et voir sur le long terme », revendiquent-ils avec conviction. Dans le territoire industriel qu’est le Nord Franche-Comté, ils souhaitent mettre en avant le savoir-faire français et réindustrialiser le pays pour garantir son indépendance énergétique. Dans un contexte où les trois grandes forces politiques sont « l’extrême droite, l’extrême gauche et le centre, on veut porter l’espoir qu’il y a autre chose, une solution alternative », légitiment-ils.

Après ces élections législatives, ils ne souhaitent pas s’arrêter là mais continuer à s’investir dans le parti Debout la France, notamment au travers de réunions avec les adhérents. Jusqu’à la clôture de la campagne vendredi soir, les Kemps espèrent notamment « inciter les abstentionnistes » à revenir aux urnes.