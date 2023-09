Les élus d’opposition belfortains réfléchissent à une liste d’union pour les prochaines municipales

Florian Chauche l’assure : « Nous ne sommes pas des opposants systématiques. Nous votons à peu près 80% des propositions sans rechigner. » Le reste du groupe opine. Mais malgré cela, lorsque les élus posent des questions en conseil pour obtenir des éclaircissements, « le ton monte », « la majorité souffle ». « À chaque petite question, petite remarque et surtout attaques personnelles », se désole Annie Baulay. « Nous n’avons accès au dossier que 5 jours avant, ce qui est le minimum syndical. Il faudrait pouvoir travailler jour et nuit pour connaître tous les dossiers par coeur et aussi pouvoir assister aux commissions pour poser les questions qui paraissent bêtes avant », poursuit-elle. René Schmitt déplore de ne pas pouvoir avoir accès à certains dossiers, à des chiffres. « Quand on les demande en conseil, on nous dit qu’on nous les enverra. Et ça n’arrive pas. »

Pas de débat et l’impression d’être « des trouble-fêtes », c’est ce qui lasse le groupe. Alors, En commun pour Belfort se projette pour les prochaines élections. Les élus s’orientent vers une coalition au sein de la gauche. Des discussions sont en cours pour présenter une liste d’union, affirme le groupe.