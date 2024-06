Législatives : les candidatures ouvertes jusqu’au dimanche 16 juin

Les élections législatives sont des scrutins uninominal majoritaires à deux tours. « Est élu au premier tour le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, s’ils représentent au moins 25 % des électeurs inscrits sur les listes électorales », indique le site Vie publique. « Si personne ne remplit ces conditions, il y a ballottage et un second tour est organisé le dimanche suivant. Ne peuvent se maintenir au second tour que les candidats ayant obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits », poursuit l’explication. Si un seul candidat recueille 12,5 % des inscrits, le deuxième est repêché.