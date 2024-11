Le préfet du Territoire de Belfort Raphaël Sodini sur le départ, remplacé par Alain Charrier

Alain Charrier a été sous-préfet de l’arrondissement d’Altkirch (2009-2010) ou encore secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud (2018-2021). Il a aussi occupé, dans une première carrière, de nombreux postes dans le secteur de la jeunesse et des sports. Il a débuté comme “instituteur”, comme il est écrit sur son CV. Il est né à Angoulême (Charente).

Raphaël Sodini “a effectué un excellent travail dans le Territoire de Belfort, très mobilisé sur l’ensemble des dossiers et notamment dans l’économie (industrie, énergie, transport)”, a réagi le député européen Renew, Christophe Grudler, à la suite de la publication de cet article. “Pourtant, cela n’était pas facile de succéder à Jean-Marie Girier, lui aussi préfet d’exception”, a-t-il ajouté. Jean-Marie Girier est, quant à lui, nommé préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir été préfet de la Vienne.

De son côté, Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, a salué “un très bon préfet” et un “serviteur de l’État engagé sur les sujets qui ne connaissait pas forcément très bien avant d’arriver”. Il loue ainsi son adaptation et un “partenaire apprécié des élus”.